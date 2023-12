Petit nuit sur le papier ce mardi, avec seulement quatre matchs NBA au programme. Mais grande nuit sur le parquet de la Nouvelle-Orléans puisque Ja Morant va faire son retour contre les Pelicans de Zion Williamson.

Le programme de la nuit :

1h30 : Pelicans – Grizzlies

2h : Bucks – Spurs

4h : Warriors – Celtics

4h : Blazers – Suns

Le match à ne pas rater : New Orleans Pelicans – Morant Grizzlies

Après 25 matchs de suspension, Ja Morant est officiellement de retour ! Il va jouer son premier match cette saison sur le parquet des Pelicans, où il pourrait croiser son copain de la classe de Draft 2019 Zion Williamson (incertain car malade). Cela promet une rencontre enflammée, et on a hâte de voir à quel niveau évoluera Ja après sa longue absence. Selon les dernières infos, le coach de Memphis Taylor Jenkins devrait rester raisonnable avec les minutes de Morant, sans pour autant le limiter. Let’s Go !

Mais aussi…

Les Bucks qui mettront 150 points face aux Spurs.

Golden State qui va tenter la passe de trois contre Boston. Bon courage.

Phoenix n’est pas convaincant en ce moment, les Blazers peuvent-ils en profiter ?

Les Français de la nuit

Pas de Victor Wembanyama face aux Bucks.

Théo Maledon est désormais chez les Suns, mais on serait surpris de le voir jouer à Portland.

Et en G League ?