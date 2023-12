Alors que la NBA Trade Deadline commence doucement à pointer le bout de son nez, les rumeurs vont devenir de plus en plus nombreuses d’ici au 8 février 2024. Parmi les gros dossiers qui pourraient enflammer le marché des transferts : celui de Donovan Mitchell. Au milieu des blessures qui ravagent aujourd’hui Cleveland, l’avenir de Spida pose question.

“Mon job est de me concentrer sur ça : trouver des moyens pour gagner des matchs. On a deux joueurs absents, donc je ne répondrai à aucune question.”

Quand l’insider Joe Vardon de The Athletic a interrogé Donovan Mitchell sur son avenir, dimanche après le match entre Cleveland et Atlanta, il s’est vite pris un stop. Mais la question était légitime : Spida peut devenir agent libre dès 2025, il n’a pour l’instant pas signé de prolongation de contrat avec les Cavaliers, et les blessures longue durée de Darius Garland et Evan Mobley peuvent potentiellement plomber la saison actuelle. De quoi se demander si les Cavaliers ne doivent pas commencer à réfléchir à un potentiel transfert de Mitchell.

Cela peut sembler prématuré dit comme ça. Et peut-être que ça l’est. Mais on sait qu’en NBA tout va toujours très vite.

Dans ce genre de situation, quand vous avez une star qui se rapproche de la fin de son contrat, le scénario à éviter pour n’importe quelle franchise est évidemment de la perdre contre peanuts. Les Cavaliers ont encore un peu de temps avant la potentielle Free Agency de Mitchell en 2025, avec deux trade deadlines (février 2023, février 2024) et l’été 2024 pour trouver un transfert. Mais la question, c’est de savoir quelle est la meilleure période pour obtenir la plus grosse contrepartie en échange.

Attendre jusqu’à la Trade Deadline 2024, avec un Donovan Mitchell en dernière année de contrat, semble être un scénario risqué pour Cleveland. Les Cavaliers ne seront pas vraiment en position de force pour les négociations, tandis que le statut de futur agent libre pour Spida pourrait compliquer la mise en place d’un transfert. Donc si les Cavs estiment que Mitchell ne prolongera pas, et que le projet actuel avec lui ne décolle toujours pas, ils devront sans doute le transférer avant : à l’été 2024 ou dès la prochaine deadline.

Si l’on en croit les insiders d’ESPN, le contexte actuel est plutôt propice pour un transfert dans les prochaines semaines :

“Mitchell deviendrait tout de suite la plus grande star disponible sur le marché, ce qui accélérera la bataille des offres entre les équipes pouvant potentiellement le re-signer, comme les Nets, les Knicks et le Heat. […] Cela pourrait aussi être plus facile de faire un transfert maintenant car ces équipes ont des contrats expirants (Spencer Dinwiddie, Kyle Lowry, Evan Fournier). […] Et puis le Heat et les Knicks sont dans une situation similaire dans leur volonté d’avoir Mitchell tout de suite, avant les Playoffs 2024.” – Kevin Pelton, ESPN

Les Cavaliers peuvent-ils enflammer le marché des transferts en rendant Donovan Mitchell disponible d’ici février ? Même si c’est peut-être la meilleure chose à faire théoriquement, on a du mal à imaginer Cleveland faire une croix aussi vite sur le projet Spida, surtout après avoir lâché du lourd en échange (Lauri Markkanen, Collin Sexton, Ochai Agbaji, trois choix de premier tour, deux pick swaps).

Néanmoins, si les Cavs venaient à s’écrouler sans Darius Garland et Evan Mobley, peut-être que le manager général Koby Altman tournera la page plus vite que prévu…

Sources texte : The Athletic / ESPN