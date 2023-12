Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne avec une des meilleures performances de l’histoire en Finales NBA.

Dans l’histoire, peu de joueurs ont aussi bien conclu des Finales NBA que Giannis Antetokounmpo en 2021. Le Grec voulait finir les Suns, le Grec a fini les Suns. Alors que Milwaukee menait 3-2 contre Phoenix, il fallait absolument que les Bucks remportent ce match 6 sous peine de devoir disputer un match décisif dans l’Arizona. Mission réussie grâce à une ligne statistique absolument stratosphérique du frère de Thanasis : 50 points, 14 rebonds et 5 contres. Une masterclass au meilleur des moments.

50 points

14 rebonds

5 contres

2 passes

17/19 aux lancers

16/25 au tir

Performance légendaire pour un premier titre légendaire.

Giannis Antetokounmpo est all time, point barre.

Point. BARRE.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 21, 2021

Un des sept seuls joueurs de l’histoire à avoir fini une série de Playoffs avec un match de plus de 50 points.

Elgin Baylor : 61 points

Micheal Jordan : 55 points (1993)

Rick Barry : 55 points

Jerry West : 53 points

LeBron : 51 points (2018)

Bob Pettit : 50 points*

Giannis Antetokounmpo : 50 points*

*seuls joueurs de l’histoire à FINIR une série avec un match à 50 points minimum https://t.co/yJn0Cobm4E

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 21, 2021