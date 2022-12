En ce dernier jour de l’année 2022, la NBA ne s’arrête pas et nous offre un joli petit programme pour passer à 2023 de la meilleure des manières. 9 matchs dont un dès 21h, avant de basculer sur une nuit où les Grizzlies de Ja Morant joueront les Pelicans de Zion Williamson.

# LE PROGRAMME

21h : Pacers – Clippers

1h : Hornets – Nets

1h : Bulls – Cavaliers

1h : Rockets – Knicks

1h : Spurs – Mavs

2h : Grizzlies – Pelicans

2h : Wolves – Pistons

2h : Thunder – Sixers

3h : Jazz – Heat

# À NE PAS MANQUER

Ja Morant vs Zion Williamson, franchement on a connu pire pour terminer l’année. Les deux premiers choix de la Draft 2019 se rencontrent pour la deuxième fois de la saison en ce 31 décembre, la première ayant tourné à l’avantage de Morant autant sur le plan collectif (victoire de Memphis 132-111) qu’individuel (23 points – 11 passes pour Ja, 14 points pour Zion). Une belle source de motivation donc pour Williamson, qui est particulièrement chaud depuis son retour après un passage dans le protocole sanitaire : 43 points contre Minnesota d’abord, 36 face aux Sixers ensuite, autant dire que les Grizzlies n’ont qu’à bien se tenir. Ja Morant et ses copains ont pas mal besoin de se rassurer après leurs mauvais résultats récents, eux qui restent sur 4 défaites en 6 matchs. “On est tranquilles à l’Ouest” déclarait Ja, visiblement pas tant que ça. Et les Pelicans ne vont pas se priver pour enfoncer Memphis s’ils le peuvent. La bande de Zion a une première place de conférence à défendre, ainsi qu’une série de victoires (cinq de suite) à préserver.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT