En plantant 47 points la nuit dernière sur la tête des Hawks, LeBron James a fêté ses 38 ans en beauté. Par la même occasion il est entré dans le Top 5 des meilleures perfs au scoring un jour d’anniversaire, derrière Shaquille O’Neal, Dominique Wilkins, Stephen Curry et… lui-même. Retour rapide sur ces prestations XXL.

🎂 Ils ont inscrit le + de points le jour de leur anniversaire : ▫️ 𝟔𝟏 — Shaquille O’Neal (2000)

▫️ 𝟓𝟑 — Dominique Wilkins (1987)

▫️ 𝟒𝟖 — LeBron James (2009)

▫️ 𝟒𝟕 — Stephen Curry (2022)

Shaquille O’Neal : 61 points (2000)

Shaq en l’an 2000, c’est peut-être le joueur le plus dominant de toute l’histoire de la NBA. Et le jour de ses 28 ans, alors qu’il est en plein dans son prime, il se déchaîne sur les pauvres Clippers dans le derby de Los Angeles : 61 points, 23 rebonds, 24/35 au tir, 13/22 aux lancers-francs, et un record en carrière aux points. Une prestation de folie que Shaquille O’Neal n’a pas du tout préméditée, bien au contraire. Au moment de commencer le match, il prévoit de laisser les clés à Kobe Bryant et même de prendre deux fautes rapidement afin de garder de l’énergie pour sa fête d’anniversaire après le match. Sauf que les Clippers dominent le début de rencontre, encouragés par Kareem Abdul-Jabbar qui se retrouve alors sur le banc dans le costume d’assistant. Du coup, Shaq commence à se bouger. Il se souvient également que les Clippers ont refusé sa demande de billets, O’Neal voulant inviter toute sa famille au match. Une grave erreur, que l’autre équipe de Los Angeles finira par payer très, très cher.

Dominique Wilkins : 53 points (1987)

“Joyeux anniversaire Dominique, ça te dit pas de marquer 50 points ce soir ? Si tu le fais, on gagne.” Voilà ce que balance le coach des Hawks Mike Fratello à sa superstar avant le match du 12 janvier 1987 entre Atlanta et les Los Angeles Clippers (décidément). Deux heures et demie plus tard, Wilkins rend une feuille de stats de 53 points (dont 20 rien que dans le premier quart-temps), 6 rebonds, 2 interceptions, 3 contres en 37 minutes, le tout à 19/25 au tir et 14/19 aux lancers-francs. Résultat final ? 125-115 pour Atlanta. Bref, le cadeau d’anniversaire parfait pour Dominique, et une bonne dose de seum pour l’adversaire. “Il est impossible à arrêter car il est protégé par les arbitres” dira notamment le joueur des Clippers Cedric Maxwell, avant d’ajouter : “Je lui ai dit qu’il devenait comme Larry Bird, vous ne pouvez pas le toucher”.

LeBron James : 48 points (2009)

Le jour de ses 25 ans, le 30 décembre 2009, LeBron James accueille les Hawks de Joe Johnson et Al Horford à la Quicken Loans Arena de Cleveland. L’ambiance est joviale, l’ensemble des joueurs des Cavs portant notamment un petit chapeau d’anniversaire avant le match pour fêter le quart de siècle du King. La suite ? Une véritable masterclass du MVP de la NBA : 48 points, 10 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 2 contres, et la victoire au bout après un énorme quatrième quart-temps de Cleveland (29-16). Du début à la fin, on assiste au show du Roi, qui enchaîne les highlights des deux côtés du terrain pour enflammer la Q. Mais au final, aussi improbable que cela puisse paraître, le héros du soir se nomme… Anderson Varejao, l’intérieur brésilien auteur du 3-points de la victoire dans la dernière minute. “Feliz aniversário LeBron !”

Stephen Curry : 47 points (2022)

Rencontrer Stephen Curry le jour de son anniversaire, ça peut faire très mal. Demandez donc aux Wizards, qui en ont fait l’amère expérience le 14 mars dernier lors du 34e anniversaire du Chef. Ce jour-là, Steph plante 16 paniers dont 7 tirs primés, pour 47 points au total dans un Chase Center en feu. Typiquement le genre de soirée où Curry est sur une autre planète et où il n’y a juste rien à faire pour la défense adverse. Outre l’anniversaire de Curry, cette soirée marque également la toute première sortie du trio Curry – Klay Thompson – Draymond Green depuis les… Finales NBA 2019, eux qui n’avaient plus joué ensemble depuis la grosse blessure de Thompson lors du Game 6 face aux Raptors. “Une soirée magique” pour reprendre les mots de Klay.

LeBron James : 47 points (2022)

LeBron James a planté 48 points sur la tête des Hawks le jour de ses 25 ans. Malheureusement pour la franchise d’Atlanta, 13 ans plus tard, le King est toujours aussi fort. Pour son 38e anniversaire, James sort une performance légendaire sur le parquet des Hawks avec pas moins de 47 points inscrits, avec 10 rebonds et 9 passes, tout ça devant sa femme et sa mère assises au premier rang. Les Lakers l’emportent 130-121, seulement le deuxième succès sur leurs sept derniers matchs. Alors quand un journaliste lui demande après le match quelle était sa mentalité avant la rencontre, LeBron répond simplement : “Mettre 30 points ça marchait pas, donc j’ai essayé d’en mettre 40”. Fastoche le basket. Cette performance exceptionnelle, c’est une façon pour LeBron de rappeler à “Father Time” qu’il a du souci à se faire, mais aussi de mettre un coup de pression supplémentaire au manager des Lakers Rob Pelinka, toujours pas décidé à faire des transferts pour mieux entourer le King. Tu vois ce que tu gâches Rob ?

LeBron est… légendaire. Pour fêter ses 38 ans ? Le King est allé à Atlanta et s’est offert la meilleure perf de toute la saison. 47 POINTS

10 REBONDS

9 PASSES

18/27 AU TIR

