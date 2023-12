Les Minnesota Timberwolves ont été malmenés par le Miami Heat pendant près de trois quarts-temps avant de renverser la vapeur et de repartir de Floride avec la victoire. Sur ce match ? Le dernier quart-temps a été à l’image de leur saison… exemplaire.

Avec le retour de Bam Adebayo et de Tyler Herro, tous les signaux étaient au vert pour le Heat. Les deux hommes ont directement retrouvé le rythme de la compétition et ont permis à Miami d’être plus talentueux, mais aussi plus durs que ces derniers temps. Néanmoins, contre le meilleur bilan de la NBA, cela n’a pas suffi.

J’espère que vous regardez/allez regarder ce premier quart temps du Heat.

Si c’est eux qui se ramènent au complet en avril…? On est pas dans la merde.

Là ils sont quasiment au complet, va falloir croiser les doigts pour les voir plusieurs matchs mais c’est trop solide et dur.

Les hommes d’Erik Spoelstra avaient pourtant réussi à prendre le contrôle de la rencontre pendant trois quarts-temps. Jimmy Butler n’avait aucune envie de perdre contre la franchise qu’il aime le moins dans la Grande Ligue et ça se voyait. Et à l’aube des 12 dernières minutes, les locaux menaient encore de six points.

Oui mais voilà.

Oui mais voilà, cette saison les Wolves sont une équipe sérieuse, une équipe qui trouve les moyens de s’imposer même lorsqu’elle n’est pas forcément la meilleure des deux sur le parquet. Lors du dernier acte, la franchise du Minnesota va ainsi passer un 35-25 à son adversaire pour finalement s’imposer 112 à 108. Ils ont fait le nécessaire, pas plus, pas moins, une victoire de caractère de très bonne augure pour le mois d’avril.

Victoire de PATRONS des Wolves.

Un dernier quart temps suprême, des deux côtés du terrain. Quel taf des titulaires, défense en place, attaque culottée et secondes chances provoquées.

C’est du très lourd ce que Minnesota a proposé ce soir, ça démarrait mal. Gros gros fight.

Un symbole de cette rencontre n’est autre, une fois de plus, que Rudy Gobert. Dominé pendant une bonne partie de la rencontre par son adversaire direct et très discret en attaque, la Gobe a réalisé des actions clutchs des deux côtés du terrain avec notamment deux lancers-francs très important ainsi qu’un putback dans la dernière minute de jeu.

De la défense, du réalisme et 32 points d’un Anthony Edwards fantastique. Si vous voulez résumer la saison des Wolves à quelqu’un, montrez-leur ces 48 minutes. Du côté du Heat, cette première performance presque au complet depuis un long moment est également un superbe signal pour la suite. Gare aux prochains adversaires de ces deux franchises, Philadelphie pour Minnesota et Orlando pour Miami, deux superbes affiches pour se mettre en appétit à l’approche du réveillon !