Si Miami s’est finalement incliné à domicile face aux Wolves cette nuit, la journée restera positive dans les everglades. Pourquoi ? Car Erik Spoelstra a pu compter sur un roster – quasi – au complet, et ça, mine de rien, c’est une sacrée rareté en Floride.

Depuis quelques temps Jimmy Butler était au four, au moulin et même à la buvette. Duncan Robinson est plutôt en forme, Jaime Jaquez est un phénomène, les “no-names” de la bande font le taf, mais bonjour le level de difficulté quand il faut faire face à l’absence de deux de vos trois meilleurs joueurs.

On parle de Bam Adebayo, absent depuis le 1er décembre, et on parle de Tyler Herro, qui n’avait pas joué depuis plus d’un mois. Les deux étaient de retour cette nuit face à Minnesota, solide leader de la Conférences Ouest et de la NBA tout court d’ailleurs, et les deux ont fait du très bon boulot, ceci laissant augurer de beaux lendemains à South Beach.

22 points, 6 rebonds et 6 passes pour Bam Edrice, 25 pions pour le jeune Instagrameur, et au-delà des stats on respire enfin un peu à Mayami, même si la situation comptable actuelle n’a rien d’infâmante (15-12). Cette nuit le Heat a échoué sur la fin contre la meilleure équipe de la Ligue, mais cette nuit le Heat a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec tout le monde. On vous le dit, la journée reste positive dans les everglades, alors welcome back messieurs, et au boulot.