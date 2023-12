Les Hawks se sont imposés plutôt difficilement face aux Detroit Pistons cette nuit. La franchise de Géorgie l’a emporté 130 à 124 et inflige à son adversaire une… 24e défaite de suite. Le record s’approche.

24 revers consécutifs… on n’a plus vu ça depuis la dernière rencontre entre Richard Gasquet et Stan Wawrinka. Pourtant, cette fois, les Pistons se sont accrochés. Souvent décrochés de dix points et plus, ils ont tenté plusieurs rapprochés pour ne finalement échouer qu’à six points des Hawks. Plus qu’à deux défaites du record sur une saison, à quatre de celui All-Time.

2️⃣4️⃣ défaites consécutives pour les Pistons…

Le record all time sur une saison : 26

Le record all time sur 2 saisons : 28

Detroit est tout proche de l’histoire. pic.twitter.com/vujek7Ce88

Avec 43 points et 7 passes, Cade Cunningham a été énorme, mais ça n’a pas suffi face au collectif d’Atlanta. Les cinq titulaires de l’équipe menée par Quin Snyder ont fini la rencontre à plus de 17 points, une preuve de la faible défense des Pistons certes, mais aussi d’une vraie efficacité de Trae Young et de ses potes.

Le meneur a régalé ses coéquipiers cette nuit avec 15 offrandes et enchaîne en ce moment les performances de haut vol. En décembre, le génie d’Atlanta tourne à 31,4 points et 11,9 passes de moyenne, un All-Star en puissance.

Lors d’une défaite récente des Pistons, nous vous avions proposé, faute de nouveaux superlatifs dans le dictionnaire Larousse, une recette de tarte à l’oignon. Aujourd’hui, nous avons décidé, comme Kobe Bryant, de rendre hommage au nombre 24 en vous proposant l’activité la plus adéquate à faire à chaque heure de la journée.

Attention note importante, ce ne sont pas des activités à faire le même jour. Nous nous concentrons ici uniquement sur chaque heure en elle-même et essayons de capter son essence profonde, ce qui lui correspond le mieux. Vous y comprenez quelque chose ? Nous non plus.

1h : Lancer un match un peu claqué de la Conférence Est. Exemple : Wizards – Pistons (au hasard).

2h : Se faire refuser l’entrée d’une boîte de nuit, cinq garçons et une fille c’était bien ambitieux.

3h : Pleurer en pensant à son ex.

4h : Manger un mauvais kebab avec des frites qui sont plus proches du caoutchouc que de la pomme de terre.

5h : Pleurer en pensant à son ex.

6h : Fracasser son réveil avec un coup de poing qui effraierait Cédric Doumbé.

7h : Proposer du déodorant à des personnes dans la ligne 13 du métro parisien.

8h : Dire à Monique, sa collègue de bureau, que vous n’êtes pas très intéressé par ses vacances dans les Gorges du Verdon.

9h : Traîner sur des sites de comparaison de vols en se demandant si sa vie ne serait pas mieux au fin fond d’une île grecque.

10h : Rire pour la première fois de la journée, peut-être bien la dernière.

11h : Dire : “C’est qu’il commence à faire faim dis-donc”.

12h : Se demander comment est arrivée la tâche sur le nez de Jean-Luc Reichmann.

13h : Se dire qu’on paie quand même un petit peu cher la cantine pour ce que c’est.

14h : Prendre une sieste qui ferait passer Ronflex pour un hyperactif.

15h : Traîner sur des sites de comparaison de vols en se demandant si sa vie ne serait pas mieux au fin fond d’une île japonaise.

16h : Se demander depuis quand on ne mange plus de goûter.

17h : Aller à la salle de sport et constater qu’on est toujours le plus gras du bâtiment malgré un mois d’effort.

18h : Ruiner ses efforts avec une pinte de blonde à neuf euros.

19h : Ruiner son compte en banque avec une cinquième pinte de blonde à neuf euros.

20h : Mettre un morbier au four et lancer la cuisson des pommes de terres.

21h : Se demander pourquoi les pommes de terres ne sont toujours pas cuites.

22h : Débattre autour du salaire de Nikos Aliagas.

23h : Pleurer en pensant à son ex.

Bref, vivement la 25è.