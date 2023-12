Spurs et Pistons n’en finissent plus de perdre et on se demande même si ces deux équipes sauront un jour retrouver le chemin de la victoire. Comme elles, d’autres franchises NBA ont connu des gros passages à vide dans le passé. Petit focus sur les plus longues séries de défaites dans l’histoire de la Ligue.

Si vous vous demandez à quoi ressemblerait un Hall of Fame de la honte, une armoire à trophées avec inscrit “merci d’avoir participé”, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de défaites, de défaites et encore de défaites. Au point où les fans des franchises concernées ont volontairement un trou de mémoire au moment de penser à ce pan de l’histoire de leur équipe de cœur.

Palmarès des plus longues séries de défaites dans l’histoire de la NBA

1

Équipe : Philadelphia Sixers

Date : fin de saison 2014-2015 – début de saison 2015-2016

Série : 28 défaites de suite

2

Équipe : Philadelphia Sixers

Date : saison 2013-2014

Série : 26 défaites de suite

/

Équipe : Cleveland Cavaliers

Date : saison 2010-2011

Série : 26 défaites de suite

4

Équipe : Cleveland Cavaliers

Date : fin de saison 1891-82, début de saison 82-83

Série : 24 défaites de suite

5

Équipe : Denver Nuggets

Date : saison 1997-98

Série : 23 défaites de suite

/

Équipe : Charlotte Bobcats

Date : saison 2011-12

Série : 23 défaites de suite

/

Équipe : Vancouver Grizzlies

Date : saison 1995-96

Série : 23 défaites de suite

8

Équipe : Detroit Pistons

Date : saison 1980-81

Série : 21 défaites de suite

9

Équipe : Philadelphia Sixers

Date : saison 1972-73

Série : 20 défaites de suite

/

Équipe : New York Knicks

Date : fin saison 1984-85, début de saison 1985-86

Série : 20 défaites de suite

/

Équipe : Dallas Mavericks

Date : saison 1993-94

Série : 20 défaites de suite

/

Équipe : Los Angeles Clippers

Date : fin saison 1993-94, début de saison 1994-95

Série : 20 défaites de suite

/

Équipe : Houston Rockets

Date : saison 2020-21

Série : 20 défaites de suite