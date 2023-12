Lié aux Kings jusqu’en 2026, De’Aaron Fox aurait refusé une offre de prolongation de contrat à Sacramento. Heureux en Californie, le meneur préfère attendre cet été, avec l’espoir d’un nouveau deal encore plus juteux.

Généralement quand un joueur repousse une offre de prolongation de contrat, on a tendance à crier sur les toits qu’un trade est à venir, que le joueur en question ne voit plus son futur avec la franchise ou encore qu’il s’agit d’un coup de pression. S’agissant de De’Aaron Fox, on semble très loin de ces scénarios. Le franchise player des Kings est heureux avec son uniforme violet et il a enfin l’occasion de voir les siens briller dans la Conférence Ouest après plusieurs années dans la seconde partie de classement.

Ce lundi, Chris Haynes de Bleacher Report a expliqué sur le #thisleague UNCUT Podcast que le meneur All-Star avait reçu un nouveau contrat de la part des Kings. Une rallonge de deux ans moyennant 100M dollars. De quoi verrouiller Fox jusqu’en 2028. Néanmoins ce dernier a préféré refuser la proposition de son équipe de toujours.

Pourquoi alors ? Selon l’insider, il ne s’agit nullement d’une remise en cause de son futur en Californie mais simplement la conviction qu’il pourrait obtenir plus d’argent en attendant l’été 2024 pour prolonger. De’Aaron Fox pourrait en effet devenir éligible à un supermax contract s’il venait à intégrer l’une des All-NBA Teams à l’issue de la saison.

Avec près de 30 points, 6 passes et quasiment 5 rebonds de moyenne depuis la reprise, De’Aaron Fox réalise sa meilleure saison en carrière et il a de grandes chances d’intégrer l’un des 3 meilleurs cinq en fin d’exercice s’il continue sur sa lancée. Autant attendre quelques mois de plus pour prolonger avec un petit bonus pour récompenser ses progrès sur le terrain.

Source texte : Chris Haynes / Bleacher Report / #thisleague UNCUT Podcast