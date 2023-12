Qui sera le représentant de la Conférence Est en finale du NBA In-Season Tournament ? La réponse dès ce soir à heure presque française puisque la rencontre entre Pacers et Bucks aura lieu à 23h.

La NBA prend d’assaut Las Vegas ! Avant de voir peut-être LeBron James y posséder une franchise dans les années à venir, la Grande Ligue a décidé d’implanter la phase finale de sa première édition du In-Season Tournament dans la ville du jeu. La première rencontre dans le Nevada oppose les Indiana Pacers et les Milwaukee Bucks et aura lieu à 23h heure française et donc 14h heure locale.

Si les spectateurs de la rencontre arriveront sûrement au stade peu après leurs réveils au lendemain d’une nuit de jeu et de vice, les deux équipes, elles, ne devront pas tarder à l’allumage. Car l’enjeu est grand. Le vainqueur de cette rencontre représentera la Conférence Est en finale de la compétition et se rapprochera des 500 000 dollars par joueur prévus pour les vainqueurs.

Or, chez les Pacers, plus de la moitié de l’effectif touche moins de 6 millions de dollars cette saison (dont Tyrese Haliburton) et cette récompense agirait ainsi comme un treizième mois pas désagréable. Chez les Bucks, la situation est encore plus explicite puisque 10 des 16 joueurs de l’effectif touchent moins de 3,2 millions à l’année. Alors si pour Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard ou encore Bruce Brown, cet argent n’est peut-être pas la motivation première, ce n’est pas vrai pour l’ensemble des joueurs présents sur le parquet.

Pour en revenir au jeu, le match s’annonce plaisant. Pacers et Bucks sont deux équipes invaincues dans la compétition. Deux formations portées sur l’offensive aussi puisque cette rencontre oppose la meilleure attaque de NBA contre la troisième et la troisième pire défense contre la huitième. Il serait presque surprenant de ne pas voir au moins 250 points marqués lors de ces 48 minutes.

En quart de finale, les deux équipes s’étaient d’ailleurs déjà illustrées en remportant deux matchs très ouverts et plaisants contre les Celtics et les Knicks.

Tyrese Haliburton en a marre d’être un loser, Damian Lillard veut remporter son premier titre collectif, les deux équipes visent la gagne et iront à l’attaque pour aller la chercher.

Casino de Disiz dans les oreilles, une salade César dans l’assiette et un déni de ne pas être à Las Vegas totalement assumé, mais dans tous les cas, ce match, on a hâte de le regarder.