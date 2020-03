Preview Pacers – Celtics : choc de l’Est, sortez les barbelés, ça va envoyer dans l’Indiana

Les Pacers reçoivent les Celtics à Indianapolis à minuit. Deux équipes qui iront en Playoffs à l’Est et qui continuent à se battre pour la meilleure place possible dans cette conférence. Dans le jargon, on appelle cette affiche le Larrybirdico.

On va commencer par un petit retour sur la seule confrontation de cette saison entre les deux équipes. C’était le 11 décembre dernier à la Bankers Life Fieldhouse, et ce match s’est terminé par une victoire des Pacers 122 à 117. Ils s’en sont très bien sortis face aux Celtics d’un énorme Kemba Walker avec 44 points. Un bon 38-23 dans le dernier quart. Pour finir ? Un énorme 3-points de Justin Holiday, deux points tranquille dans la peinture pour Domantas Sabonis et six lancers de suite pour Malcolm Brogdon, clutch. Sauf que cette fois-ci, l’ancien joueur des Bucks ne sera pas présent puisqu’il est encore blessé pour une durée indéterminée. Tout comme Jeremy Lamb, qui a explosé son genou il y a deux semaines. Victor Oladipo est quant à lui incertain pour ce match chez les Pacers. Du côté des C’s, une absence de marque, celle de Jaylen Brown, pas encore prêt à revenir. Cela fait du beau monde qui va regarder le rencontre en costard ou posé sur une botte de foin dans l’Indiana. Ce match est important pour les Playoffs également. Car si les Raptors semblent bien partis pour finir deuxièmes après les Bucks, derrière ce n’est pas la même affaire.

Les Celtics sont troisièmes avec 42 victoires et 21 défaites. Les Sixers sont sixièmes (ça tombe bien) avec 38 victoires et 26 défaites. Entre eux, Miami et Indiana, qui ont respectivement un bilan de 41-23 et 39-25. Tout peut donc encore se passer dans le haut de la Conférence Est pour les Playoffs. Au niveau de la forme, ça va pas fort du côté de Boston avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, dont une dernière face au Thunder à cause d’une perte de balle fatale dans les dernières secondes de Kemba Walker, pas clutch ça. Pendant ce temps-là, les Pacers ont tapé Dallas malgré un très gros Luka Doncic. Une marque bien répartie pour les joueurs d’Indianapolis et ça fait une victoire de plus pour un total de huit succès sur les dix derniers matchs. Les joueurs de Nate McMillan ont eu un trou d’air au début du mois de février, mais depuis tout va mieux. Pour les C’s, diminués ces derniers temps à cause de quelques bobos (Jaylen Brown, Gordon Hayward, Kemba Walker), il va falloir se réveiller parce que ça commence à arriver vite dans le rétro, et une nouvelle défaite cette nuit rendrait la fin de la saison bien dangereuse. Là est tout l’intérêt du match. Il va falloir gagner pour bien se positionner en vue des Playoffs, qui arrivent dans un peu plus d’un mois. D’autant que les deux équipes s’affronteront une nouvelle fois début avril. Alors on sent bien un gros combat entre ces deux équipes performantes en défense, avec le quatrième defensive rating pour Boston et le septième pour Indiana. Il y a de sacrés clients pour défendre, donc on espère que ça va se donner à fond pour ça. Ce match aura une odeur de post-season, tout le monde devra répondre présent pour jouer à ce rythme.

Rendez-vous à minuit pour cet affrontement entre les Pacers et les Celtics. Merci aux States d’avoir changé d’heure pour nous permettre de regarder des matchs un peu plus tôt. C’est un bon rendez-vous pour les amoureux de NBA et de la Conférence Est, et ça peut donner une belle preview des Playoffs.