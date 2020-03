Preview de la soirée NBA : neuf matchs pour fêter le 80ème anniversaire du maître du monde

Dix-huit équipes, neuf affiches et un rouquin à célébrer, ce soir la NBA va adopter un ton texan pour honorer le plus connu des Rangers qui fête ses 80 piges aujourd’hui. Inutile de vous préciser que l’AT&T Center sera le centre du monde pendant deux heures mais avant ça, jetons un œil sur ce qui nous attend en cette belle nuit de fête.

Quoi de mieux pour préchauffer qu’une rencontre sans intérêt ? Les Wizards contre les Knicks au Verizon Center. À cinq matchs et demi de la huitième place, on se demande quand Scott Brooks enclenchera le mode tanking. En attendant, profitons encore des mixtapes offensives de monsieur Bradley Beal qui prouve qu’il fait bien partie du gratin de la Ligue soir après soir. Quant aux Knicks, ces derniers ont eu la mauvaise idée de remporter leur duel des cancres face aux Pistons. Cependant, tout devrait rentrer dans l’ordre à minuit avec une potentielle 45ème défaite au bout. Si vous voulez de l’enjeu, il faudra switcher sur Pacers – Celtics. Affiche intéressante entre le troisième et le cinquième à l’Est. Les Pacers restent sur deux succès d’affilée tandis que Boston vient d’enregistrer son second revers consécutif. La place de dauphin semble désormais hors d’atteinte compte tenu de la forme des Dinos en ce moment. Dorénavant les homme du Massachusetts, toujours privés de Jaylen Brown, devront se concentrer sur leur troisième place menacée par le Heat et leur adversaire du soir.

Une heure plus tard, débuteront trois nouvelles affiches. Sur une série de quatre défaites successives, les Rockets essayeront de remettre un peu de hype autour du micro-ball face aux Wolves. Un duel portes ouvertes puisque les hommes de Ryan Saunders encaissent 121 points de moyenne sur les cinq derniers matchs alors que les Fusées texanes se prennent 117,8 puntos dans les gencives. On s’attend à quelques cartons offensifs au Toyota Center comme celui de Collin Sexton qui se déplace au United Center. 25 points à 50% au tir dont 43% de loin et 80% de la ligne des lancers sur ses dix dernières sorties, l’ancien d’Alabama démontre ses capacités à enchaîner les buckets jour après jour et ne sera pas de trop pour aller décrocher le vingtième succès des Cavaliers contre des Bulls drivés par le rookie Coby White. Le Magic se déplace au FedExForum toujours sans son Frenchie pour y affronter les Grizzlies de Taylor Jenkins. Deux huitièmes de classe qui vont un peu mieux, des Oursons menés par le duo Morant-Valanciunas qui ne lâche rien, cette équipe fait plaisir à voir et n’aura clairement pas volé son statut d’équipe de Playoffs s’ils se maintiennent à ce rang. Enfin on finit sur ce fameux duel 100% texan entre les Spurs et les Mavericks. Définitivement au bout du roulax comme nous le montrent leurs quatre revers en cinq rencontres, les (petits) enfants de Gregg Popovich en chient et semblent incapables de trouver des solutions pour réduire leur retard sur Memphis. Le problème, c’est que se dressent devant eux les Mavericks de Luka Doncic, engagés depuis le début de la saison dans la lutte à l’avantage du terrain. Une victoire permettrait à la troupe de Carlisle un rapproché intéressant sur le trio Jazz – Houston – OKC.

À 3h du tam, les Blazers évolueront sur leur parquet du Moda Center. En attendant The Bosnian Beast le 15 mars prochain, les coéquipiers de Damian Lillard devront se défaire des Suns de Phoenix. Pour cela, les joueurs de l’Oregon n’auront d’autre choix que de freiner Aron Steph Curry Baynes auteur d’un 37 points et 16 rebonds de mammouth à 9/16 de loin lors de leur dernière rencontre. Booker peut aller se rhabiller, le shooteur de Phoenix est un Australien au physique de bûcheron. 30 minutes après, les Warriors de la Baie combattront ou du moins essaieront face aux Clippers. On leur souhaite bon courage surtout si le MVP unanime sort son plus beau costard et pose son cul en bout de banc. Pour finir, le Staples Center ouvrira ses portes aux Lakers ainsi qu’aux Nets. Affiche qui parait bien déséquilibrée sur le papelard étant donné que les gens du lac viennent de scalper les Bucks plus les Clippers coup sur coup. Cependant le big three LBJ – AD – Caruso est incertain. Si leurs absences se confirment, Caris LeVert accompagné de ses copains aspireront à une troisième win de suite.

Belle soirée en perspective. Pour patienter jusqu’au début des hostilités, on ne saurait que trop vous conseiller de vous refaire l’intégralité des épisodes de Walker Texas Ranger en hommage au maître des arts martiaux, au papa de Bruce Lee ainsi qu’au plus grand des acteurs de cinoche.