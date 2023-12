La deuxième et par définition dernière demi-finale du NBA In-Season Tournament opposera ce soir les Los Angeles Lakers et les New Orleans Pelicans à 3h00 du matin. Qui représentera la Conférence Ouest en finale ?

Voyage d’affaire et de repérage pour LeBron James à Las Vegas. De la Californie au Nevada, la route n’est pas bien longue, celle de la transition entre son rôle de joueur et de propriétaire d’une franchise NBA, peut-être un petit peu plus.

Plus longue car LeBron James ne semble toujours pas à la croisée des chemins tant il est toujours dominant sur les parquets. À quelques jours de ses 39 ans, le King tourne encore à près de 25 points, 8 rebonds et 7 passes de moyenne par match. Il est également le principal responsable de la qualification de son équipe pour les demi-finales de la compétition. Contre les Suns, dans un quart de finale marqué par un débat arbitral en fin de match, l’enfant d’Akron avait toutefois envoyé 31 unités et 11 assists. Comme une envie de Sin City.

Les Lakers seront opposés à une équipe des Pelicans presque au complet. La dernière fois que l’équipe de Louisiane n’était pas gênée par les blessures, fin 2022, elle était première à l’Ouest. Depuis, Zion Williamson s’est blessé, et en ce début de saison, C.J McCollum et Trey Murphy III notamment manquaient à l’appel. Lorsqu’ils sont tous en tenue, la troupe de Willie Green est très dangereuse comme ils l’ont prouvés en éliminant les Kings en quarts de finale de la compétition lundi dernier.

Les deux équipes ne sont pas dominantes lors de cette saison régulière, ils sont cinquièmes et huitièmes, mais semblent être motivées par In-Season Tournament instauré par Adam Silver et notamment par la soirée célébrant l’éventuel trophée.

Zion Williamson et Brandon Ingram ont d’ailleurs explosé de rire en conférence de presse lorsqu’un journaliste leur a demandé comment ils comptaient célébrer en cas de victoire finale.

Mais pour célébrer il faut gagner et l’avant dernière étape aura lieu ce soir à 3h00 du matin à Las Vegas.