La victoire des Lakers sur les Suns a été marquée par une fin de money time sous tension avec notamment une décision arbitrale qui va faire beaucoup parler du côté de l’Arizona..

On va résumer rapidement la situation pour ceux qui n’étaient pas avec nous devant le match cette nuit. Les Lakers mènent de 4 points grâce à un énorme shoot d’Austin Reaves puis Kevin Durant réussit à ramener Phoenix à 2 points sous le cercle. Seulement onze secondes à jouer et remise en jeu pour LeBron James. Celui-ci trouve Austin Reaves, mais ce dernier semble s’emmêler les pinceaux alors qu’il est pris à deux par Devin Booker et Kevin Durant. La balle roule sur le sol, est rattrapée par Grayson Allen mais les arbitres sifflent le temps mort que réclame à tout bout de champ LeBron James.

Suns fans should be livid. In order for a time out to be called,the Lakers needed to have possession of the ball. It is clearly not controlled by Reaves as the ball is already free by the time LeBron is turning to the ref with the time out signal. This would’ve tied the game pic.twitter.com/tF6Jb9MQVT

Alors que le staff de Phoenix va demander des explications aux arbitres, les ralentis montrent que LeBron James commence à faire le geste du temps mort alors que Reaves n’est déjà plus en possession du ballon. Or, voilà ce que dit la règle officielle de la NBA concernant les demandes de temps-mort :

Une demande de temps mort par un joueur en jeu ou par l’entraîneur principal ne sera accordée que lorsque le ballon est “mort” ou qu’il est sous le contrôle d’un joueur de l’équipe qui fait la demande. Une demande formulée à tout autre moment ne sera pas prise en compte.

La balle n’est alors pas encore sortie du terrain, aucune faute n’a été sifflée et Reaves n’est déjà plus en possession du ballon au moment où l’arbitre siffle. Logique de comprendre pourquoi Frank Vogel était particulièrement remonté après la rencontre. Un panier a ce moment-là aurait permis aux Suns d’égaliser et de pousser la rencontre à minima en prolongation.

Frank Vogel was furious about the late timeout: “It’s a loose ball, and you can’t call a timeout on a loose ball. The whistle blows. I don’t know why. Everything in the league is reviewable. I don’t know why that can’t be reviewable. … Extremely disappointed.”

“C’est une balle perdue et on ne peut pas demander un temps mort sur une balle perdue. Le sifflet retentit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi les arbitres ne peuvent pas aller vérifier. Je suis extrêmement déçu. […] Nous étions tout proches d’égaliser et cette chance nous a été ôtée.” – Frank Vogel

