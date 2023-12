Dominants dans un premier temps puis décevants au retour des vestiaires, les Lakers ont pris le dessus sur les Suns dans le money time grâce notamment à un super LeBron James. (106-103). Les Angelinos rejoignent les demi-finales du In-Season Tournament où ils affronteront les Pelicans.

Pour la feuille de stats de ce match, c’est par ici.

Rien de tel qu’un petit duel entre Kevin Durant et LeBron James pour conclure au mieux une nuit en NBA. Les deux rivaux légendaires s’étaient donnés rendez-vous du côté d’Hollywood pour aller chercher une place dans le dernier carré du In-Season Tournament.

Ce ticket pour Vegas, c’est LeBron James qui l’a validé au terme d’un match plein de suspense et de rebondissements. C’est tout d’abord les Lakers qui ont fait régner leur loi sur leur parquet. Sérieux en défense et dominant à l’intérieur dans le sillage d’un super Anthony Davis, les Angelinos ont maitrisé la première mi-temps. Alors que LeBron James joue les facilitateurs et donne l’exemple défensivement en interceptant bon nombre de ballons, les Suns déjouent totalement. Devin Booker est à la ramasse, les turnovers font mal aux yeux. Déjà 13 ballons perdus pour Phoenix à la pause ! N’avoir que 12 points à rattraper au break dans ces conditions est plutôt une bonne nouvelle pour Frank Vogel (59-47).

Au retour des vestiaires, les Suns reviennent avec de bien meilleures intentions. Grayson Allen prend chaud comme toute l’attaque de Phoenix et L.A. se prend un 14-0 pour débuter le quart-temps. Tout est à refaire du côté de la Crypto.com Arena. Méconnaissables, les Lakers semblent une équipe totalement différente après le break. Au milieu des nuages noirs de la Cité des Anges, une lueur demeure, celle d’Austin Reaves. Le sixième homme de Darvin Ham apporte son culot et son talent dans une période compliquée pour les siens. Il permet notamment aux Lakers de garder un petit point d’avance avant le début du money time. Préparez le popcorn !

Le dernier acte aura été à la hauteur avec une issue indécise et des stars qui répondent présent. Impossible de ne pas mentionner le money time XXL de LeBron James, qui plante 15 de ses 31 points dans les 12 dernières minutes. Le King finira la nuit avec 31 points, 11 passes, 8 rebonds et 5 interceptions. Une ligne de stats plus vue chez les Lakers depuis.. Magic Johnson. En face, Kevin Durant a parfaitement répondu avec un enchainement de tirs à 3-points plus clutch les uns que les autres. 31 points également pour la Durantula.

Il aura fallu attendre les derniers instants pour avoir le dénouement avec d’abord un dagger d’Austin Reaves qui semble mettre fin au suspense.

Mais non, Kevin Durant score dans la foulée pour revenir à -2 avant d’intercepter la balle. Enfin.. c’est ce qu’on croit mais non. Les arbitres sifflent pour les Lakers alors que la balle semble perdue au moment de la demande du temps mort (on y reviendra). Anthony Davis inscrit un de ses deux lancers et Kevin Durant rate sa dernière tentative à 3-points. L.A. passe au tour suivant dans une fin de match qui va faire parler.

