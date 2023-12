Après les Pacers et les Pelicans hier, ce sont les Bucks et les Lakers qui se sont payés un billet pour Vegas et le final four du In-Season Tournament. Toutes les dernières infos de la NBA Cup sont dans le résumé de la nuit en NBA.

Scores et stats de la nuit

Bucks – Knicks : 146 -122 (stats)

– Knicks : 146 -122 (stats) Lakers – Suns : 106-103 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

En G League :

Moussa Diabaté a marqué 12 points et pris 14 rebonds pour les Ontario Clippers.

6 points, 3 rebonds et 3 passes pour Malcolm Cazalon pour les Motor City Cruise.

16 points, 5 rebonds et 2 passes pour Ousmane Dieng avec le Blue d’Oklahoma City.

Le highlight de la nuit

AUSTIN REAVES. CLUTCH SHOT. 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/3YbooCYpL1

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 6, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Pas de TTFL pendant le In-Season Tournament !

Les classements

JUSTE ICI !

Le bracket du In-Season Tournament

FOUR TEAMS REMAIN… AND THEY ARE ALL HEADED TO VEGAS! 🏆

The NBA In-Season Tournament Knockout Rounds continue with the Semifinals on Thursday!

Be a part of NBA history! Get your tickets to the semifinals and championship games in Las Vegas this Thursday and Saturday, today.… pic.twitter.com/KQ56Kid5z9

— NBA (@NBA) December 6, 2023

Le programme de ce soir