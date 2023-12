Steve Kerr : “On va peut-être devoir changer le 5 majeur”

Victorieux à l’arrache face aux Blazers la nuit dernière, les Warriors sont loin de rassurer cette saison. Conscient que son équipe traverse une mauvaise passe, Steve Kerr serait prêt à tester un nouveau cinq de départ.

Enfin du changement chez les Warriors ? Onzième à l’Ouest avec 10 victoires pour 11 défaites, Golden State ne ressemble pour le moment en rien à un futur champion NBA 2024. La franchise avait fait le choix de recruter plusieurs vétérans cet été pour booster sa compétitivité mais la mayonnaise ne prend pas du côté de San Francisco.

Outre les blessures, il y a pas mal de choses qui ne tournent pas rond chez les Dubs. Klay Thompson et Andrew Wiggins sont loin de leur meilleur niveau, Stephen Curry est royal mais bien trop seul au scoring, le banc est trop irrégulier, ça manque d’un protecteur de cercle sous les panneaux, sans oublier un Steve Kerr qui commence à accumuler les critiques sur le banc.

En parlant de Steve Kerr, celui-ci semble (enfin) prêt à bouger ses pions. Selon ESPN, le coach des Warriors est prêt à changer son cinq de départ pour améliorer la situation de son équipe.

“La mayonnaise ne prend pas autant cette saison. Nous avons eu beaucoup de joueurs qui ont bien joué, mais nous devrons peut-être envisager de modifier la composition du cinq de départ d’un match à l’autre, en fonction de l’adversaire. Je préférerais avoir quelque chose de solide, mais nous n’avons rien établi cette année. Nous sommes au quart de l’année, il faut donc réfléchir à tout cela”.

Steve Kerr semble donc prêt à changer des choses mais pas forcément sur la durée, plus au cas par cas, selon l’équipe en face.

Qui pourrait pâtir de ces éventuels changements ? Stephen Curry est intouchable et on imagine mal Draymond Green devenir remplaçant. Cela laisse donc Kevon Looney, Andrew Wiggins et Klay Thompson. S’agissant du pivot, ce ne serait pas forcément une grande surprise car il a passé sa carrière à alterner entre banc et titus. Pour Wiggins et Thompson, c’est un peu plus compliqué.

Les deux joueurs ont toujours été titulaires et un passage sur le banc pourrait être mal vécu. On rappelle que Klay Thompson avait notamment clashé un journaliste qui lui avait parlé de cette option en novembre. Non prolongé l’été dernier, le Splash Brother prendrait un nouveau coup dans la tête avec ce nouveau statut. Thompson ou Wiggins out, cela pourrait profiter à un Moses Moody qu’on voit à son avantage sur ce début de saison. Que nous réserve donc Steve Kerr ?

