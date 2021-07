Klay Thompson a franchi un vrai cap dans sa rééducation : les ficelles commencent déjà à trembler dans la Baie

Cela fait depuis juin 2019 qu’on n’a pas vu Klay Thompson sur un parquet NBA, mais les dernières nouvelles sont plutôt bonnes concernant le Splash Brother. Alors que les Warriors préparent leur intersaison, le sniper de Golden State – victime d’une rupture du tendon d’Achille en novembre dernier – progresse bien dans sa rééducation.

On ne sait pas ce que les Warriors vont faire cet été pour tenter de retrouver les sommets de la NBA. Mais ce qui est sûr, c’est qu’ils auront besoin de Klay Thompson pour espérer relancer leur dynastie, qui a connu un très gros coup d’arrêt en 2019 avec la grosse blessure de l’arrière et plusieurs départs, dont celui de Kevin Durant bien évidemment. Nous sommes aujourd’hui à l’été 2021 et visiblement, Thompson semble voir la lumière au bout du tunnel. Victime d’abord d’une rupture d’un ligament du genou lors du Game 6 des Finales NBA 2019 contre Toronto, puis d’une rupture du tendon d’Achille à l’intersaison 2020, Klay connaît désormais tous les recoins de l’infirmerie de Golden State alors qu’il était un modèle de durabilité les années précédentes. Une épreuve évidemment difficile à vivre pour un compétiteur comme Thompson, qui ne pense qu’à une seule chose aujourd’hui : retrouver non seulement les parquets, mais aussi son niveau All-Star. Clairement, sa rééducation fait partie des principaux sujets dans la Baie et son coach Steve Kerr peut rarement échapper aux questions sur l’état de santé de son joueur. Lors d’un entretien récent avec Anthony Slater de The Athletic, Kerr a apporté quelques news sur Klay et bonne nouvelle, le Splash Brother monte en puissance.

« Il ne participe pas encore aux entraînements avec contact. Mais il commence à vraiment bouger sur le terrain. Il est encore loin de pouvoir faire du cinq-contre-cinq. Mais vous franchissez un gros cap dans votre rééducation pour le tendon d’Achille lorsque vous pouvez à nouveau courir. Psychologiquement, c’est un boost très important. Le reste du corps suit, vous commencez à sentir des douleurs dans votre corps et ça fait du bien après une si longue absence. Il en est là. »

Au milieu des séances de kayak près du Golden Gate, des apparitions sur le tapis rouge pour la présentation de Space Jam, et des trick shots en mode Jackie Moon, Klay Thompson bosse dur pour retrouver la forme. Et c’est toujours une bonne chose de voir que la rééducation se passe bien, même si on a l’habitude d’entendre ce genre de discours. En tout cas, selon Steve Kerr, Thompson se sent de mieux en mieux physiquement mais aussi mentalement. On le sait, regarder ses copains se débrouiller sans lui, ça le ronge. Ce sentiment d’impuissance alors qu’on veut aider l’équipe, c’est assez terrible à vivre sur le moment. Mais Klay sait que chaque jour, il se rapproche de son objectif. Et son objectif, c’est de retrouver les parquets lors des premières semaines de la saison 2021-22. À l’heure de ces lignes, il est forcément difficile de donner une date de retour avec précision, Thompson ayant encore quelques mois de rééducation devant lui et donc plusieurs étapes à franchir. Comme l’a indiqué le président des opérations basket de Golden State Bob Myers en juin, on en saura vraiment plus au moment du camp d’entraînement, prévu pour la fin du mois de septembre. Myers préfère se montrer prudent et envisage un retour plutôt en décembre pour Klay, soit au moins un mois et demi après le début de la régulière.

Si Klay Thompson est forcément impatient à l’idée de retrouver les parquets, il faut évidemment éviter toute précipitation quand on revient d’une rupture du tendon d’Achille. Et puis on imagine que Klay aura besoin de pas mal de matchs pour retrouver son rythme après deux ans d’absence. Les Warriors prendront le temps nécessaire, le plus important c’est qu’il soit chaud au moment des Playoffs 2022.

