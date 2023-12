Entre deux soirées de In-Season Tournament, la NBA nous offrait onze matchs cette nuit, et quelques perfs ahurissantes sont venues réchauffer nos salons. On vous débriefe tout ça !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

14 points, 3 passes, 3 steals et pas mal de highlights pour Bilal Coulibaly contre les Sixers

9 points, 6 rebonds et 5 passes pour Nico Batum

12 points, 4 rebonds et 4 passes pour Killian Hayes

12 points à 4/13 et 10 rebonds pour Victor Wembanyama face au mur Rudy Gobert

16 points, 20 rebonds et 2 contres pour le mur Rudy Gobert

Le highlight de la nuit

JONATHAN KUMINGA MY GOODNESS 😱

Trail Blazers-Warriors | Live on the NBA App

📲 https://t.co/ac50OnY09w pic.twitter.com/gOCf0A1O0c

— NBA (@NBA) December 7, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

(les scores ne comptent pas cette semaine)

Les classements

Le bracket du In-Season Tournament

FOUR TEAMS REMAIN… AND THEY ARE ALL HEADED TO VEGAS! 🏆

The NBA In-Season Tournament Knockout Rounds continue with the Semifinals on Thursday!

Be a part of NBA history! Get your tickets to the semifinals and championship games in Las Vegas this Thursday and Saturday, today.… pic.twitter.com/KQ56Kid5z9

— NBA (@NBA) December 6, 2023

Le programme de ce soir