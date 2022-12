Sacrée nuit de basket que la NBA vient de nous offrir ! Du buzzer beater, du Russell Westbrook vintage, les Kings, le Magic et les Knicks qui n’en finissent plus de gagner et on vous jure que c’est vrai, tout comme les Warriors qui sont à deux défaites de rentrer dans la course au Wemby. Envoyez le récap ? Allez, avec le croissant.

# Les résultats de la nuit en NBA

Hornets – Hawks : 106-125 (stats)

: 106-125 (stats) Pistons – Kings : 113-122 (stats)

: 113-122 (stats) Raptors – Nets : 116-119 (stats)

: 116-119 (stats) Sixers – Warriors : 118-106 (stats)

– Warriors : 118-106 (stats) Cavaliers – Pacers : 118-112 (stats)

– Pacers : 118-112 (stats) Celtics – Magic : 109-117 (stats)

: 109-117 (stats) Thunder – Wolves : 110-112 (stats)

: 110-112 (stats) Bulls – Knicks : 91-114 (stats)

: 91-114 (stats) Mavericks – Blazers : 130-110 (stats)

– Blazers : 130-110 (stats) Lakers – Nuggets : 126-108 (stats)

# Ce qu’il faut retenir de la nuit

Quelques highlights de la nuit en NBA

A standing ovation for Robert Williams III as he checks in for the first time this season 🙌 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/AbLL8ltOKf — NBA (@NBA) December 17, 2022

LaMelo’s first half in Charlotte: 🎯 19 PTS (team-high)

🎯 5 3PM

🎯 Logo buckets 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/QOF9mzllSL — NBA (@NBA) December 17, 2022

Welcome to the Luka spin cycle 🔄 He’s got 23 PTS, 4 AST, 3 3PM at the half! 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/ycXmi3raek — NBA (@NBA) December 17, 2022

YUTA WANTANABE PUTS THE NETS UP BY 2 0:14 REMAINS IN Q4 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/OiQQx5quge — NBA (@NBA) December 17, 2022

A big night for Spida in Cleveland: 41 PTS

3 AST

8 3PM

W pic.twitter.com/OxigVwQkPu — NBA (@NBA) December 17, 2022

LEBRON WITH AUTHORITY ON ESPN 👑 pic.twitter.com/Jd9S8bKQfG — NBA (@NBA) December 17, 2022

A standing ovation for D Rose tonight in Chicago ❤️👏 pic.twitter.com/j07fLUefWX — NBA (@NBA) December 17, 2022

# Le top pick de la nuit en TTFL : Joel Embiid

Best picks en #TTFL cette nuit : – Joel Embiid : 59 pts

– Fred VanVleet : 57 pts

– Luka Doncic : 54 pts

– Donovan Mitchell : 54 pts#NBA pic.twitter.com/4YvrSWzgfW — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) December 17, 2022

# Les classements NBA

