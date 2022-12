Tom Thibodeau peut dormir sur ses deux oreilles, il semblerait que le limogeage ne soit plus d’actualité pour le coach vétéran. Les Knicks enfilent les gros succès comme des perles, et se hissent même désormais parmi les meilleures équipes de l’Est. Sixième succès de suite cette nuit à Chicago, et une énième défaite pour les Bulls qui eux s’enfoncent toujours plus profondément…

Wow, qu’il fait bon être fan des Knicks ces dernières semaines. Le sillon inter-fessier a bien sué en début de saison, au vu du manque de régularité inquiétant dont faisaient preuve les gars de Tom Thibodeau, au point même de remettre en question la place du Coach of The Year 2021 au sein de la Grosse Pomme. Thibs peut remercier Julius Randle pour les travaux d’ailleurs (une phrase pas évidente à prédire il y a six mois, quand les deux hommes en venaient presque aux mains), mais cette nuit la victoire fut collective, avec quatre des cinq starters claquant 19 pions ou plus. Comme quoi, tout le monde se motive quand c’est pour tabasser les Taureaux.

Pourtant, Chicago faisait bonne figure en sortie de premier quart-temps : avance de trois points, bons pourcentages (12/18) et travail collectif, tout semblait bien au point. Tout… sauf quelqu’un pour prendre le lead. Le meilleur scoreur des Bulls cette nuit ? Zach LaVine, du haut de ses… 17 points. Le Big Three n’avait pas grand chose de Big et ne combine que 42 unités, soit 29 de moins que le trio Jalen Brunson – R.J. Barrett – … Quentin Grimes, qui enregistrent respectivement 22, 27 et 22 pions. Alors qu’Atlanta comptait déjà 75 patates à la mi-temps à Charlotte, les gars de Windy City, eux, peinaient à atteindre ce total… au bout du 3e quart. Après, on ne va pas se mentir, la défense new-yorkaise n’y est peut-être pas pour rien…

KNICKS DEFENSE 🔒@deucemcb11 gets the steal & bucket pic.twitter.com/Ux4493Oevv — KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) December 17, 2022

Un match de forçats, donc, où aucun joueur ne dépasse la barre des 35 points TTFL, mais qui signe entre autres la validation du spot de starter de Quentin Grimes aux côtés de Jalen Brunson. Car c’est bien grâce à son identité défensive retrouvée que New York a pu valider sa série de six victoires, amenant les Knicks au sein du top 6 de l’Est. Lors de ce span, les New-yorkais n’ont encaissé que 97 points par match, et ce malgré le fait d’avoir joué une prolongation au cours de la série. En revanche, la dégringolade continue pour les Bulls, qui voient peu à peu le top 10 s’éloigner. Et c’est peut-être le moment pour Arturas Karnisovas d’envoyer sa meilleure équipe de scouts à Levallois, pour vérifier si le petit jeune là – tu sais, celui qui fait 2m24 ! – est si bon que ça… Parce qu’hier soir, le meilleur moment de la soirée pour les fans des Bulls fut le retour d’une ancienne gloire locale et, ça, ça ne peut plus durer.