Deuxièmes matchs de Playoffs cette nuit pour six franchises, et forcément quelques conclusions un peu hâtives, déjà. Les Sixers et les Warriors mènent 2-0 et peuvent voir venir, le Jazz a récupéré l’avantage du terrain mais n’est pas au mieux face à des Mavs qui attendent le retour du roi des cow-boys, alors que les Raptors et les Nuggets sont au point de rupture.

# Les résultats de la nuit

Sixers – Raptors : 112-97

Mavs – Jazz : 110-104

Warriors – Nuggets : 126-106

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

OFFICIEL : MARCUS SMART EST ÉLU DÉFENSEUR DE L’ANNÉE 2021/22 !! 🔒🔒🔒 pic.twitter.com/I3EHIk3Ekz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

Voici les détails du vote concernant le trophée de Défenseur de l’Année. pic.twitter.com/73T9YUZUEG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

C’est Gary Payton lui-même qui est allé à Boston pour annoncer à Marcus Smart, devant ses coéquipiers, qu’il est le Défenseur de l’Année 🥰🥰🥰pic.twitter.com/V9VjL9z37K — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

8-0 Toronto, ils sont FOCUS. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

*Embiid va dans la raquette* Les Raptors :pic.twitter.com/RyoXwYDQNP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

19 points dans le premier quart temps pour Joel Embiid. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

Ces vidéos… à chaque fois 🥹🥹🥹 Evan Mobley qui offre une voiture à sa maman à la fin de sa première saison en NBA… ❤️ Les rookies qui rendent à leurs parents dès qu’ils arrivent chez les pros, c’est tellement beau.pic.twitter.com/FiU64yOpC6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

Danny Green fait trop trop mal là aux Raptors, déjà 3 tirs rentrés à trois points… … et du coup les minutes de Philadelphie sans Embiid sont en train de se transformer positivement, alors que c’est censé être une opportunité pour Toronto. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

Jalen Brunson :

18 points

7/11 au tir

3/4 à trois points

1/2 aux lancers francs Tous les autres joueurs de Dallas :

11 points

3/19 au tir

3/12 à trois points

0/0 aux lancers francs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

J’imagine que ce montage réalisé par la téloche des Sixers ne tombera pas dans le vestiaire des Raptors 💀💀 https://t.co/xIBecHqHtn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

Vous voyez ce que Brunson fait au premier rideau du Jazz ? Imaginez Doncic à 100% 😭 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

MAXI SLIBARD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

41 points

8 rebonds

5 passes

2 interceptions

0 ballon perdu (!!) 15/25 au tir

6/10 à trois points

5/7 aux lancers francs IMMENSE JALEN BRUNSON pic.twitter.com/1JYvTcyZ4o — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

L’agent de Jalen Brunson demain matin :pic.twitter.com/n1s2SglrPr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

« Nick Nurse est un grand coach. Ce qu’il a réalisé à Toronto, j’ai toujours été fan. Mais je lui ai dit, respectueusement, d’arrêter de pleurnicher à propos des fautes. »pic.twitter.com/cNwnxKdREU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

C’est

Le

Retour

Des SPLASH BROTHERS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

Mais QU’EST-CE que tu veux faire.pic.twitter.com/o4DmIANZNs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

70 points en 19 minutes. pic.twitter.com/Y3Ytwi4AO4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

🔥 THE NEW SPLASH BROTHERS 🔥 pic.twitter.com/4rMZcTV6QW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le bracket des Playoffs

# Le programme de ce soir