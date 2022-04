Dernière ligne droite dans ce premier tour des Playoffs et la moitié des séries a livré ses secrets. Hier le Heat rejoignait les Celtics en demi-finales de Conférence et les Hawks retrouvaient Kevin Durant dans l’avion pour Cancun, et cette nuit ce sont les Bucks et les Warriors qui ont rejoint tout ce beau monde en envoyant les Bulls et les Nuggets au Club Med. On vous résume tout ça ?

# Les résultats de la nuit

Bucks – Bulls : 116-100

Warriors – Nuggets : 102-98

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

WAHHHHH DEVIN BOOKER IS BACK !! C’était la rumeur, il avait quitté le terrain hier soir après la victoire des Suns en lâchant un « I’M BACK » au staff des Pelicans, et bien ça se confirme ! Excellente nouvelle pour Phœnix, sur la route du titre. https://t.co/gPK7xnNuGd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

Ça se confirme. Ce soir, Kevon Looney devrait retourner sur le banc pour laisser place au 5 majeur XXL des Warriors : Stephen Curry

Jordan Poole

Klay Thompson

Andrew Wiggins

Draymond Green — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

20-10 Milwaukee. Les Bucks n’ont pas du tout envie de jouer avec leur nourriture. Temps mort. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

Bon bah Giannis a prévu de rouler sur tout le monde, certains calls pourraient clairement être des fautes offensives mais l’autre il s’arrête pas tant que tu finis pas au Père Lachaise. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

Pendant ce temps-là, Klay Thompson :pic.twitter.com/j6Lkuy1Zg1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

7/7 au tir pour Giannis. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

40-20 Bucks. Temps mort Bulls. Cancun ? Cancun. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

N’oubliez jamais : une saison c’est long, c’est imprévisible, c’est rempli d’ajustements, de blessures, d’éléments inattendus. Il faut beaucoup de chance, de planètes alignées et de profondeur d’effectif dans une franchise stable pour remporter un titre. RIEN n’est acquis. https://t.co/z2qqxUtH4V — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

85-61 Bucks, temps mort Chicago. Les Bulls avaient recollé à 11 points et puis… … et puis bah pouf hein. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

🚨 OFFICIEL 🚨 BUCKS vs CELTICS EN DEMI-FINALE ! 🔥 Série de MALADE en perspective. pic.twitter.com/Ktdp31D3wv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

Boston et Milwaukee se sont affrontés 4 fois cette saison : 2 victoires des Bucks

2 victoires des Celtics Il y a eu des absents donc difficile de se baser sur ces rencontres, mais on va pas louper UNE SEULE SECONDE de chaque match sur cette demi…! 🤩 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

🚨 Le Game 1 de la série entre Boston et Milwaukee aura lieu ce dimanche (!) à 19h heure française !! 🔥🔥🔥 IMMANQUABLE 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/HPELs1AGDs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

Il a l’air pas trop mauvais le numéro 30 en titulaire. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

Ouch, le genou dans la bergerie. pic.twitter.com/qOVfpe4FK2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

« Comment ça t’as pas gagné de bague avec nous ?! » https://t.co/kYDHgvPWXg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

Je sais pas jusqu’où ira la carrière de Jonathan Kuminga, mais en voyant Jeff Green lui driver dessus j’ai pensé au Spiderman meme direct. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

Elle ira pas au Hall of Fame cette première mi-temps. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

40% au tir pour les Warriors.

40% au tir pour les Nuggets. 9/32 à trois points en combiné. Si vous dormez, vous pouvez pas lire ce tweet mais dormez bien bien bien. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

Grosse redescente sur Terre, Jordan Poole sur les trois premiers matchs, Jérome Pistoche sur les deux derniers. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

Aaron Gordon il a réussi à transformer du caviar en Smecta c’est incroyable cette passe de Jokic qu’est-ce qu’il a foutu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

STEEEEEEPH IL A DIT BONNE NUIT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

Quel incroyable match de Jokic, un guerrier jusqu’au bout cette saison. Exemplaire. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

GOLDEN STATE SE QUALIFIE POUR LA DEMI-FINALE ! 🔥 Les Warriors affronteront le vainqueur de la série Grizzlies – Wolves. pic.twitter.com/hBJcoxzG2p — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

Nikola Jokic, tout simplement historique cette saison, termine sa campagne avec un match à 30 points, 19 rebonds et 8 passes. On se souviendra du Joker 2021-22. Quel joueur, quelle chance d’assister à son prime. Il a mis toute une franchise sur ses immenses épaules. RESPECT. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

Pitié redonnez Jamal Murray et Michael Porter Jr à Jokic. Entourez ce type le mieux possible. Il mérite, le basket mérite de le voir jouer avec une équipe au complet. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le bracket des Playoffs

# Le programme de ce soir