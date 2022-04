C’est l’heure de votre dose de highlights du jour ! Au programme du Top 5 quotidien, du Giannis Antetokounmpo, du Stephen Curry et du Jordan Poole ! Allez, on enchaîne sans plus attendre.

Giannis, qu’il y ait deux adversaires ou douze, c’est pas son souci.

D’ailleurs, faudrait penser à lui remonter un peu le panier au passage.

Curry est à peine de nouveau titulaire qu’il fait déjà danser tous les défenseurs.

Jordan Poole s’offre un slalom façon Les Menuires.

Une petite visite guidée dans la défense des Nuggets, animée par Steph, ça vous chauffe ?

Cinq actions ce matin, mais cinq petites douceurs qui passent comme une lettre à la poste au bureau ou avec le café. Allez, on y retourne et on se retrouve demain pour la suite !