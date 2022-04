C’était sans doute la série la plus attendue du premier tour des Playoffs, et ça se confirme dans les chiffres. Car même si les Nets n’ont pas fait long feu contre les Celtics, les deux équipes ont rassemblé un nombre de téléspectateurs qu’on n’avait pas atteint depuis six ans.

Le grand chauve nommé Adam Silver savait qu’un choc entre Boston et Brooklyn dès le premier tour des Playoffs allait faire ses affaires. Certes, il aurait sans doute préféré que la série se prolonge au-delà de quatre matchs secs mais il peut quand même avoir le sourire aujourd’hui au regard des chiffres publiés par la NBA. Selon la Grande Ligue, l’opposition entre les Celtics et les Nets a rassemblé pas moins de 4,8 millions de téléspectateurs en moyenne sur les chaînes ABC, ESPN et TNT. Pour vous donner quelques repères et vous montrer à quel point ce chiffre pèse lourd, sachez que c’est tout simplement la série du premier tour des Playoffs la plus regardée depuis celle opposant les Warriors aux Rockets en 2016. C’est également la série du premier tour à l’Est qui a rassemblé le plus de téléspectateurs depuis dix ans et une confrontation entre le Miami Heat version LeBron – Wade – Bosh et les Knicks des légendaires Carmelo Anthony et Gérard Smith. Preuve de l’attente entourant cette opposition entre Boston et Brooklyn, quatre des huit matchs les plus regardés dans cette postseason 2022 sont des rencontres de la série Celtics – Nets. Si l’on en croit les chiffres de Sports Media Watch, le Game 1 exceptionnel du dimanche 17 avril reste le match le plus vu de ces Playoffs avec pas moins de 6,9 millions de téléspectateurs en moyenne, tandis que le Game 3 est quatrième avec 4,6 millions. Les matchs 2 et 4 ont eux rassemblé un peu moins de quatre millions de personnes derrière leur TV.

Le succès de la série Celtics – Nets s’inscrit dans une belle dynamique globale concernant les audiences de ce début de Playoffs 2022. Le retour des Warriors en postseason arrange également pas mal Adam Silver, les deux premiers matchs entre Golden State et Denver faisant toutes les deux partie du Top 5 des rencontres les plus vues de ce premier tour (5,9 millions de téléspectateurs pour le Game 4, 4,5 millions pour le Game 1). Mention également pour la série opposant les Suns aux Pelicans, avec deux rencontres ayant rassemblé autour des quatre millions de téléspectateurs. Bref, les chiffres sont encourageants et reflètent bien l’excitation palpable qui entoure ce premier tour, même si certaines blessures ont malheureusement mis leur grain de sel. Cela n’a pas empêché le spectacle de perdurer et la meilleure nouvelle dans tout ça, c’est que ce n’est que le début. On sait déjà qu’on va avoir une pure série Celtics – Bucks en demi-finale de Conférence Est, avec potentiellement un Warriors – Grizzlies, un Suns – Mavericks et un Heat – Sixers (à moins que Philly ne réalise un craquage historique, ce qui n’est clairement pas à exclure). Hâte !

Quand vous avez une affiche de finale de conf’ dès le premier tour des Playoffs, ça booste direct les audiences. Certes cette postseason continuera désormais sans Kevin Durant, Kyrie Irving et les Nets mais au vu des affiches qui nous attendent, on ne se fait aucun souci pour les audiences des tours à venir.

Source texte : NBA