Le constat est sans appel après les deux premiers matchs de la série entre les Sixers et les Raptors, et c’est une mauvaise nouvelle pour les derniers cités. Trop de puissance offensive pour Philly, trop de problèmes à gérer pour Toronto, et à 0-2 avant de partir au Canada Nick Nurse a du pain sur la planche pour éviter une déroute totale.

De duel il n’y aura pas eu, une fois de plus, ou du moins il aura duré un quart-temps. Le premier, lors duquel des Raptors (privés de Scottie Barnes après sa blessure à la cheville de l’avant-veille) avaient décidé de mettre le feu d’entrée, pari risqué et vous allez vite comprendre pourquoi. Quoiqu’il en soit les hommes de Nick Nurse ont deux objectifs en ce tout début de match : scorer vite et faire mal à Joel Embiid. Dinos reçus deux sur deux, puisque le pivot des Sixers est rudoyé comme rarement et goute à plusieurs reprises le parquet et les coudes des défenseurs adverses, alors qu’en face Fred VanVleet semble dans une belle forme et valide le boulot par quatre tirs du parking dès le premier quart. Ça sent la bête de match, tant mieux, mais un homme va alors montrer pourquoi il est cette saison dans la course au trophée de MVP. Cet homme ce n’est évidemment pas DeAndre Jordan, à moins que MVP signifie Most Vilain Papy, mais bien Joel Embiid aka The Process, et Jojo va alors se nourrir de l’agressivité de ses défenseurs pour passer en mode bourrin.

A la fin du premier quart ? 19 points, déjà dix lancers tentés, quelle bonne idée ce fut de nous l’énerver.

33-32 Raptors après douze minutes, on espère que vous avez profité de ce bel équilibre car c’est déjà terminé. Magnifiques minutes des Sixers en l’absence de Joel Embiid, alors que ces absences étaient clairement identifiées par Toronto comme une occasion en or de dominer, mais c’est donc plutôt l’ancien de la maison canadienne Danny Green qui sort de sa boîte avec trois tirs du parking pour mettre Philly sur orbite. James Harden joue une merveille de partition, propre, sans forcer, Tyrese Maxey fait encore monter la jauge de sympathie à son égard, et en face tout devient plus compliqué avec notamment des shooteurs en Stéphane Berne. Le deuxième quart est terrible pour les visiteurs, les 15 points d’écart sont atteints à la mi-temps et on part donc sur une longue soirée pour Toronto.

Constat étayé par le troisième quart puisque Fred VanVleet est bourré comme un coing et Pascal Siakam galère pour scorer, alors qu’en face le Maxey de service se met à son tour à chauffer. Y’a rien à faire ce cinq majeur est beaucoup trop costaud, d’autant plus que côté Nick Nurse ça ne répond pas avec un Gary Trent Jr. probablement gêné et absent des débats à part dans la colonne des fautes, et des leaders émoussés face à la furia rouge. On frôlera très vite les 30 points d’écart, en même temps tu veux faire quoi quand Joel Embiid rentre des grands step-back threes contestés dans le corner, et malgré une belle réaction de Chris Boucher et OG Anunoby en fin de match on part donc sur une victoire facile, non, une victoire impressionnante de Sixers qui semblent décidés à ne pas perdre de temps sur ce premier tour.

Direction Toronto désormais, un voyage que ne fera pas Matisse Thybulle on le rappelle (défaut de vaccin), mais l’impression laissée par les hommes de Doc Rovers sur ces deux premiers matchs ne laisse que peu d’espoirs de voir les Raptors nous offrir une série serrée. Attention car la vérité d’un Game 2 diffère parfois de celle d’un Game 4, mais au matin suivant le Game 2… on cherche encore comment les Dinos peuvent s’en sortir.