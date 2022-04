C’est l’une des affiches déjà connues du premier tour des Playoffs 2022 : les Sixers, quatrièmes de l’Est, vont rencontrer les Raptors cinquièmes dans une série qui s’annonce pas facile pour la bande à Joel Embiid. Pas facile d’autant plus qu’ils seront privés de Matisse Thybulle pour les matchs à Toronto.

On s’en doutait et ça a été confirmé peu après l’annonce de la série Sixers – Raptors au premier tour des Playoffs : comme l’indique le coach de Philly Doc Rivers à ESPN, Matisse Thybulle ne pourra pas participer aux rencontres 3 et 4 à Toronto, et potentiellement au sixième match si sixième match il y a. La cause ? Le statut vaccinal du joueur, qui n’est pas conforme aux contraintes sanitaires actuellement en place au Canada et qui interdisent aux joueurs non-vaccinés contre le COVID d’entrer sur le territoire. L’absence de l’Australien n’est pas vraiment une surprise quand on se souvient de l’épisode de ces derniers jours, Thybulle ayant déjà raté la rencontre du 7 avril dernier face aux Dinos à la Scotiabank Arena. Pour autant, ça reste un mauvais alignement de planètes pour les Sixers, qui auraient sans doute préféré affronter au complet une équipe en perdition comme les Bulls plutôt que de se coltiner sans leur meilleur défenseur extérieur une formation de Toronto relou à jouer. Quand vous avez des mecs comme Pascal Siakam, Scottie Barnes, Gary Trent Jr., OG Anunoby et Fred VanVleet en face, le rôle d’un Thybulle prend encore plus d’importance et son absence pour les matchs à l’extérieur pourrait donc particulièrement se ressentir. Il faut ainsi s’attendre à voir l’ancien Raptor Danny Green intégrer le cinq de départ à la place du Boomer, comme c’était le cas le 7 avril.

As Doc Rivers told reporters tonight, Matisse Thybulle is ineligible to play games 3 and 4 in Toronto. Reminder: to be considered fully vaccinated in Canada, a person has to be 2 weeks removed from second two-shot vaccine dose or single J&J shot. https://t.co/kf0Thcs5SL — Malika Andrews (@malika_andrews) April 11, 2022

Un joueur à mi-temps pour une série de Playoffs, tiens ça ne vous rappelle pas quelqu’un ça ? Demandez donc à James Harden, il sait sans doute de qui on parle. Le Barbu a voulu quitter Brooklyn à la dernière trade deadline notamment parce que Kyrie Irving n’était pas éligible pour les matchs au Barclays Center. Aujourd’hui il se retrouve à Philly et voit une nouvelle fois un coéquipier être indisponible à cause de son statut vaccinal, tout ça alors… qu’Uncle Drew a désormais l’autorisation de jouer à New York. Certains diront que c’est le karma, d’autres diront que c’est juste un concours de circonstances, mais le Barbu doit forcément rager un peu devant une telle situation. D’ailleurs, si l’on en croit un certain Paul Hudrick passé par NBC Sports Philadelphia, plusieurs membres des Sixers ont déjà exprimé leur frustration envers le Boomer, des joueurs aux dirigeants en passant par des coachs. Si personne ne veut le forcer bien évidemment, ça pèse quand même du côté de Philly. Pour info, Thybulle aurait pris une dose du vaccin mais sans jamais aller au bout, ce qui le rend aujourd’hui inéligible pour aller jouer au Canada.

Pas de Matisse Thybulle pour les matchs à Toronto lors de la série du premier tour entre les Sixers et les Raptors. On conseille à Philly de faire le plein à domicile car l’Australien risque de vraiment manquer à son équipe lors des matchs en déplacement. On ne sait pas vous, mais cette série pue le piège à plein nez pour les hommes de Doc Rivers.

Source texte : ESPN