Est-ce qu’on est du genre à se farcir un gros Shaqtin’ A Fool de fin de saison en plein premier tour de Playoffs ? Est-ce qu’on est allé googlisé Georgios Kalaitzakis à la mi-temps de Sixers – Raptors pour situer correctement le t et le z dans son nom ? A votre avis.

On ne change pas une équipe qui gagne et encore moins une équipe qui fait de l’audience, alors même en Playoffs le gros Shaq et sa team de troubadours continuent les travaux. Dans le Shaqtin’ A Fool de la semaine ? Le dernier de la saison régulière ? Quelques bonshommes probablement tout heureux qu’on mentionne leur nom une fois dans la saison, et deux Warriors en quête de bague mais surtout en quête de lol. Allez, ça part, et on y retourne.

Andrew Wiggins continue chaque soir d’essayer de nous faire comprendre la raison de sa titularisation au All-Star Game, et chaque soir il échoue dans sa mission.

Jake Layman avait reçu une incroyable ovation du Target Center lorsqu’il avait marqué son premier panier de la saison alors, fort logiquement, tout ça lui a fait pousser des ailes. Sauf que cette fois-ci Jake s’est trompé de panier et nous a offert ce qu’on appelle communément dans le milieu « une Larry Nance 2015 ».

Georgios Kalaitzakis fut l’un des principaux protagonistes de la fin de saison étrange du Thunder. Parfait pour apprendre à Shaquille O’Neal à prononcer son nom, même s’il lui faudra probablement encore quelques heures d’exercice.

On ne sait pas vraiment si c’est l’action en elle-même ou l’occasion de faire un montage qui intéresse le plus le Shaq. On penche clairement pour la deuxième option.

Andrew Wiggins et sa savonnette, Jake Layman et son c.s.c., Georgios « Kakalosakevitch » et la moumoute de Kenny. Faites vos jeux et bons Playoffs à tous, toujours dans la bonne humeur.