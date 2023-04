Deuxième nuit de Playoffs et voilà qu’il s’est déjà passé… beaucoup de choses. Des surprises, avec trois victoires sur quatre acquises à l’extérieur, mais aussi – malheureusement – des blessures qui auront bien plombé l’ambiance d’une soirée pourtant bien partie. Envoyez le résumé, avec les doigts croisés…

WHAT PLAY BY RUSS. MY GOODNESS. 🔒

CLIPPERS LEAD WITH SECONDS LEFT ON TNT pic.twitter.com/SED1SvWHXt

— NBA (@NBA) April 17, 2023