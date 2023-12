En scred total, les Nets viennent donc de remporter cinq de leurs six derniers matchs. La raison principale de cette belle dynamique ? La forme de Mikal Bridges, qui monte tranquillement en régime depuis plusieurs semaines…

Trae Young aurait bien pu être le héros de cette soirée géorgienne, fort d’une sacrée défense et de sa trentaine de points habituelle.

Fort d’un shoot énorme à une quinzaine de secondes de la fin du match, également, mais cette nuit c’est un autre homme qui est reparti avec les sabots du héros du match.

Mikal Bridges with the game winner vs the Hawks!

32 PTS | 6 AST | 5 REB | 63% FG





De’Andre Hunter en bugne à bugne pour défendre ? Lol, Mikal Bridges en a vu d’autres. Le franchise player des Nets monte clairement en régime depuis quelques matchs et a donc fini par donner la win aux Nets cette nuit, sur cet ultime shoot bien trop propre pour être contré. Les stats de Mikal Bridges ? 32 points à 12/19 dont 3/4 du parking et 5/5 aux lancers, 5 rebonds et 6 passes, plus ou moins sa production moyenne depuis sept matchs, téma la propreté du gars :

Mikal Bridges over his last 7 games:

28.9 PPG

6.7 RPG

4.4 APG

53% FG

50% 3PT

88% FT





Heat, Raptors, Magic, Bulls et désormais Hawks, voilà donc une cinquième victime pour les Nets depuis une douzaine de jours, synonyme également de réveil de Bridges, y’a pas de hasard dans la vie. Et si Trae Young pensait avoir climatisé Brooklyn, on espère que Mikal Bridges lui aura prêté son pull en fin de soirée, car on croit savoir lequel des deux a finalement pris froid…