Direction Vegas pour le programme de la nuit en NBA. Les demi-finales du In-Season Tournament auront droit à tous les projecteurs ce soir. Petit focus sur ce qui nous attend.

Le programme de la nuit :

23h : Bucks – Pacers

3h : Lakers – Pelicans

La NBA nous offre presque un horaire à l’européenne avec ce Bucks – Pacers à “seulement” 23h. Pour cette affiche made in Conférence Est, on peut s’attendre à un joli feu d’artifice. C’est généralement ce qui arrive lorsque 2 des 3 meilleures attaques du pays se retrouvent sur le même parquet. On aura en plus quelques matchups sympatoches avec notamment Damian Lillard contre Tyrese Haliburton alors que Myles Turner aura fort à faire à l’intérieur face à la paire Giannis / Lopez. Après les Celtics, les Pacers peuvent-ils à nouveau surprendre en s’offrant un autre géant de la Conférence Est ?

Toujours à Vegas mais côté Ouest cette fois, les Lakers et les Pelicans sortent la hache de guerre. Anthony Davis va retrouver son ex à nouveau, tout comme Brandon Ingram. Plus expérimentés et habitués aux matchs couperets, les Lakers ont l’avantage des pronostics mais NOLA n’est surtout pas à prendre de haut. Zion Williamson, Brandon Ingram et C.J. McCollum ou LeBron James et Anthony Davis, qui s’invitera en finale ?

Mais aussi …

Les Français de la nuit

Personne sur le pont.

Et en G League ?