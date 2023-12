A peine le temps de digérer une bonne grosse nuit de basket que la NBA nous en remet plein le plateau. Ce soir dès 23h ? Demi-finales du In-Season Tournament !

Les Bucks face aux Pacers à 23h, et les Lakers contre les Pelicans à 3h.

Un parquet qui s’annonce… coloré.

Voilà pour le programme des demi-finales du In-Season Tournament, ce soir en NBA. A l’Est Bucks et Pacers se sont défaits des Knicks et des Celtics, alors qu’à l’Ouest les Lakers sont venus à bout des Suns et les Pels des Kings.

Deux matchs qui auront lieu du côté de Las Vegas, tout comme la finale samedi soir, dans une atmosphère qui s’annonce aussi bling bling qu’inédite.

On reviendra évidemment dans la journée sur ce programme, un peu plus en détail, mais vous pouvez donc d’ores et déjà vous chauffer les mains et faire craquer vos doigts. Messieurs Haliburton, Antetokounmpo, Ingram ou LBJ, à ce soir, de bonne heure et de bonne humeur !