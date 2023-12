Zach LaVine ne reviendra pas tout de suite sur les parquets. L’arrière des Bulls devrait être absent trois à quatre semaines supplémentaires pour soigner une inflammation au pied droit.

Zach LaVine est absent depuis trois matchs du fait d’une inflammation au pied droit, et les Bulls ont remporté ces trois rencontres. De la simple coïncidence à l’explication rationnelle, l’éventail est large et nous vous laissons le soin de placer le curseur où cela vous chante, mais une chose est sûre, la situation ne joue pas en faveur de son image.

Toujours est-il que son absence va se prolonger. Shams Charania de The Athletic a annoncé ce mercredi soir que l’arrière All-Star allait manquer les trois ou quatre prochaines semaines de compétition.

Zach LaVine ne rejouera donc probablement pas en 2023, mais son retour s’effectuera t-il… sous le maillot de Chicago ? Au vu des rumeurs de transferts insistantes en ce début de saison et du fait que cette blessure au pied n’était censé l’éloigner du terrain qu’une semaine originellement, les raisons de le penser sont légions. La fissure entre la franchise et lui semble profonde et certaines de ses attitudes dernièrement reflétaient d’ailleurs sa frustration. Après la victoire des Bulls face au Heat à la mi-novembre, par exemple, LaVine n’a pas voulu répondre aux questions et s’est frayé un chemin jusqu’aux vestiaires, bousculant légèrement la responsable de communication de la franchise au passage.

Si ça venait à être le cas, le dernier match de Zach LaVine aux Bulls aura donc été une défaite de près de 30 points face à Boston au cours de laquelle il n’aura inscrit que deux points, à 1/9 au tir…

Plus généralement, l’arrière réalise cette saison sa pire campagne statistique depuis 2017-18. Il tourne à 21,0 points, 3,4 passes et 4,9 rebonds, à 44% au tir et 33% de loin.

Le prochain match de Chicago aura lieu ce vendredi soir contre San Antonio. Les Bulls ont donc tout en main pour poursuivre leur surprenante série de victoire… sans Zach LaVine.

