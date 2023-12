Le Jazz s’est incliné de 50 POINTS cette nuit face aux Mavericks. Une déculottée monstrueuse qui a inspiré à Will Hardy l’une des plus belles citations de la saison.

Il y eut de ces poètes, de ces esthètes de la plume, qui ont fait de la langue anglaise leur terrain de jeu et nous ont ainsi offert certaines des plus belles œuvres de l’histoire. William Shakespeare, bien sûr, et son histoire d’amour tragique, Agatha Christie aussi, qui savait nous tenir en haleine, ou encore Ernest Hemingway qui collectionnait les classiques comme les prix Nobels de littérature. Mais désormais, tous ces grands noms doivent s’incliner devant le petit nouveau de la bande. Un poète moderne, grivois, qui sait résumer en une phrase ce que tout le monde pense tout bas.

Will Hardy, après la défaite cataclysmique de son équipe face aux Dallas Mavericks, s’est rendu en conférence de presse, s’est assis derrière le micro et a laissé la magie opérer.

Jazz head coach Will Hardy on Utah’s 50-point loss to the Mavs tonight:

“That was a masterpiece of dogs**t.” pic.twitter.com/VXMdj5QUoy

— Dime (@DimeUPROXX) December 7, 2023

“C’était une performance désastreuse du début à la fin. C’était un chef d’œuvre de merde de chien.”

L’attitude désinvolte, le regard qui se perd parfois, la petite pause avant de parler de selles de canidés, tout est parfait dans cette séquence. La punchline est juste, marquante, honnête, on avait plus vu ça depuis La Fouine en 2011 lorsqu’il avait déclaré dans Rollin’ Like a Boss “Une fille qui dit toujours oui, j’appelle ça une wi-fi”.

Le Rap est l’acronyme de Rythm and Poetry et Will Hardy devrait peut-être se lancer dedans, car, hier soir, le Jazz n’a eu… ni l’un ni l’autre.

Source texte : Le très grand Will Hardy