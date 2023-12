Amen Thompson est revenu de blessure et par précaution, les dirigeants des Houston Rockets l’ont envoyé faire son retour en G League. Une très bonne expérience pour lui, une très mauvaise pour les défenseurs du Oklahoma City Blue.

L’année dernière, Amen Thompson évoluait et brillait en Overtime Elite, une nouvelle ligue professionnelle de basket-ball aux Etats-Unis. Cette année, Amen Thompson est allé faire un tour en G League, une autre ligue professionnelle de basket-ball aux Etats-Unis, et il y a tout écrasé. Le message est clair, la seule ligue professionnelle de basket-ball aux Etats-Unis que mérite Amen Thompson, c’est la NBA.

Car, en effet, ce mercredi soir, le jumeau d’Ausar revenait de blessure et évoluait donc avec les Rio Grande Valley Vipers, équipe affiliée aux Houston Rockets. Et contre le Oklahoma City Blue, Thompson a montré tout son talent. 29 points, 16 rebonds et 11 passes décisives.

Des drives à gogo, des rebonds offensifs, des brindilles à mi-distance… le rookie a fait l’étalage de toute sa palette offensive. Il a montré qu’il était trop fort pour la G League et il serait surprenant de le voir rester longtemps avec les Vipers. En effet, celui qui n’a eu le temps de disputer que quatre matchs dans la Grande Ligue va bientôt pouvoir enfin – véritablement – y faire ses débuts.

Dans ce match, d’autres noms connus ont brillé. Cam Whitmore a envoyé 28 points tandis que le Français Ousmane Dieng a compilé 19 points et 7 rebonds et est reparti avec la victoire, mais celui des trois qui devrait très vite gagner ses galons à l’étage supérieur est bien celui dont le prénom sonne comme une fin de prière !

Source texte : G League