Quel souvenir gardera-t-on de cette belle édition du « LaVinico » ? Celui d’un match à très fort enjeu entre deux équipes du ventre mou de leur conférence respective. Comme l’impression que cet enjeu a mué les soldats en héros “clichés” d’un téléfilm américain. DeMar DeRozan et Zach LaVine ont posé 88 points, c’est pas un peu too much ?

Deux prolongations, des Bulls trainards contre des Wolves sans Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards, sorti sur une blessure à la cheville (mais qui a mis les points du coup ?). Le match aurait duré 48 minutes que l’on aurait quand même très bien dormi. DeMar DeRozan termine tout de même à 49 points à 15/25 au tir, 14 rebonds, 4 assists et 3 interceptions. Zach LaVine a scoré dix unités de moins, or 49-10 ça fait quand même 39. Les compteurs sont partis haut dans les tours. Pour autant, ne retiendra la rencontre que celui qui a pété son ordi en s’endormant dessus. Le 11/24 à 3-points de Chicago et leurs seuls douze ballons perdus font partie des bons points de ce succès. L’image d’une attaque dépendante du porteur du ballon a fait tâche. Peu de mouvement off ball, Pat Beverley pas au niveau d’un cinq de départ qui joue la qualification en Playoffs, Alex Caruso mis de côté par les offensives du duo DeRozan – LaVine. Des fixations en un-contre-un et pof, tout ce qui se passe au tour est annihilé.

En face, même s’il n’a tiré qu’à 4/14, Kyle Anderson termine la partie en triple-double avec 11 points, 10 rebonds et 12 assists. Jaden McDaniels a scoré 25 points dans un précieux rôle de couteau suisse (ce qui veut absolument tout et rien dire) tandis que Rudy Gobert a largué un double-double à 21 points et 19 rebonds. Seul regret, les cinq ballons perdus du Français. Cela pose des questions sur l’utilisation qu’il fait du cuir. Trop de secondes passées à prendre la décision du quoi-faire. Mais là où les Wolves se sont réellement fait plomber – en dehors de la blessure d’Edwards – c’est sur ce manque de talent offensif. Pas de superstar, qui pour prendre le relais ? Un assemblage de joueurs toujours pas mué en collectif. Ça fait plusieurs semaines que ça dure. Attention à la fin de saison si Ant file à l’infirmerie.