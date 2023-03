La course aux Playoffs : au bout de la nuit, Maxi Kleber prive les Lakers d’une 8e place à l’Ouest

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Bulls – Wolves : 139-131 (stats)

– Wolves : 139-131 (stats) Spurs – Grizzlies : 120-126 (stats)

: 120-126 (stats) Lakers – Mavericks : 110-111 (stats)

: 110-111 (stats) Hornets – Sixers : 82-121 (stats)

: 82-121 (stats) Hawks – Warriors : 127-119 (stats)

– Warriors : 127-119 (stats) Cavaliers – Wizards : 117-94 (stats)

– Wizards : 117-94 (stats) Rockets – Pelicans : 114-112 (stats)

– Pelicans : 114-112 (stats) Blazers – Celtics : 112-126 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Le highlight de la nuit

KLEBER FOR THE WIN pic.twitter.com/ghbhVbxgbM — Bleacher Report (@BleacherReport) March 18, 2023

Bonne opération du jour – Bulls : eh oui, les Bulls mis en avant en se donnant un peu d’air sur Indiana, 11e de la Conférence Est. Pour autant, et même avec un duo DeRozan – LaVine monté haut dans les tours, on croit difficilement à un beau parcours des taureaux en postseason (si tant est qu’ils l’atteignent). C’est fragile sur le poste 1 et ça joue pas hyper fluide. Pat Beverley mérite mieux. Ou l’inverse, on sait plus.

Mauvaise opération du jour – Wolves : pourquoi axer Minnesota ? Parce qu’Anthony Edwards est sorti sur une blessure à la cheville, et qu’à moins d’un mois de la fin de saison régulière, les Wolves sont “seulement” 8e de la Conférence Ouest, à deux victoires de la 11e place. Le voyez-vous venir ce scénario dans lequel les hommes de Chris Finch manquent la marche à un rien du gong ? Attention à la cata industrielle.

