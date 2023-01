Cette nuit, LeBron James est devenu le premier joueur de l’histoire à inscrire 40 points contre chacune des 30 franchises NBA en activité. Comme dans Astérix, une équipe résistait encore et toujours à l’envahisseur. Pas comme dans Astérix, cette équipe a fini par céder à l’inévitable.

Seul tout en haut.

Nouveau détenteur d’un record qu’avant lui, aucun compétiteur – pas même les plus dominants – n’osaient éventualiser (enfin si, y’en a peut-être un). Cette nuit, pour la réception des Clippers, LeBron James est devenu le premier joueur de l’histoire à inscrire 40 points contre chacune des 30 franchises NBA en activité. Tout ça alors qu’il n’est plus qu’à 178 points de mettre Kareem Abdul-Jabbar dans le rétro, et ainsi devenir le meilleur scoreur All-Time de la Ligue. Pfiou, l’impression de récolter les fruits de 20 ans de labeur en une seule saison. « Eh TrashTalk, les Lakers ont perdu cette nuit. Vous ne retenez que les stats… ». Z’êtes bien gentils mais pour le coup : oui, on ne retiendra que les stats. 46 points à 9/14 du parking pour le couronné d’Hollywood Boulevard. Ses coéquipiers forment désormais une association de malfaiteurs au regard du droit pénal. Il est criminel que d’être aussi peu accompagné dans cette course au rééquilibrage de bilan. Là n’est pas le sujet, LeBron a désormais marqué 40 points contre toutes les franchises NBA en activité éssaçébo.

IT’S OFFICIAL! 💥 LeBron James has scored 40 points against EVERY single NBA team 🐐👑 (🎥: @NBAonTNT) pic.twitter.com/MTAfDpK0YR — Sports Illustrated (@SInow) January 25, 2023

Pour dresser une comparaison totalement anodine avec Michael Jordan, le n°23 de Chicago n’a inscrit “que” 33 points face aux Grizzlies, 38 face à Toronto, et – bien évidemment – 29 face aux Bulls. C’est un peu faussé : les Vancouver Grizzlies et Toronto Raptors n’ont vu le jour qu’en 1995. MJ a alors 32 ans, pose encore de sacrés cartons, mais ses plus belles saisons au scoring sont déjà derrière lui. Et puis pour Chicago… bah c’est déjà très fort d’avoir claqué 29 points. Michael a changé pour la première et unique fois de franchise à l’âge de 38 ans. Il eût donc été compliqué de poser 40 plaques alors que les genoux commençaient à rouiller sévère. Quoi, LeBron peut encore le faire ? On entrera pas dans votre jeu.

Career high de LeBron James contre chacune des 30 franchises NBA :

61 points contre les Bobcats/Hornets

57 contre les Wizards

56 contre les Warriors

56 contre les Raptors

55 contre les Bucks

52 contre les Knicks

51 contre le Heat

51 contre le Magic

51 contre les Kings

51 contre les Grizzlies

51 contre le Jazz

48 contre les Rockets

48 contre les Hawks

47 contre les Pacers

46 contre les Cavs

46 contre les Suns

46 contre les Mavs

46 contre les Lakers

46 contre les Clippers

45 contre les Timberwolves

44 contre le Thunder

44 contre les Blazers

44 contre les 76ers

44 contre les Blazers

44 contre les Hornets/Pelicans

44 contre les Spurs

43 contre les Celtics

43 contre les Nuggets

42 contre les Nets

41 contre les Bulls

Doit bien dormir en rentrant des matchs. Possiblement la liste à puces la plus tape-à-l’œil de tous les temps. Mais pas le « tape-à-l’œil » que n’importe qui peut se payer avec des liasses, non non. Le tape-à-l’œil d’un type qui en porte douze autres chaque soir sur ses larges épaules. Le tape-à-l’œil d’un bosseur qui a mérité de nous taper dans l’œil. Il pourrait même littéralement nous taper l’œil qu’on adorerait. T’sais le rédacteur qui part dans des délires bizarres.