Les Clippers étaient la seule franchise contre qui LeBron James n’avait pas envoyé 40 points ou plus dans sa carrière. L’affront est désormais lavé puisque malgré la défaite des Lakers, le King a encore une fois repoussé les limites : 46 points, 8 rebonds et 7 passes à 55,1% au tir, dont un record en carrière battu avec 9 tirs à 3-points primés. Le record de Kareem Abdul-Jabbar s’approche de plus en plus !

La recette, s’il vous plaît monsieur. Oui, la recette pour être aussi monstrueux à 38 piges. On parlait des stats et d’un jeu digne d’un jeune de 24 balais, mais en fait… même un jeune de 24 ans ne ferait pas ça. Les Lakers affrontaient ce soir les Clippers pour un derby de Los Angeles inscrit dans le cadre de la Rivals Week.

Le match ? Une victoire tout en maîtrise des Voiliers, qui n’ont cependant pas trouvé la clé pour empêcher le daron le plus incroyable de la NBA de s’offrir un nouveau carnage en bonne et due forme. Dans le jeu, le King a encore fait un boulot XXL : 9 tirs à 3-points primés, record en carrière battu, à 38 piges hein car ce n’est jamais trop tard. Les drives ? LeBron passes et tu t’écartes, LeBron domine et tu t’inclines. L’arceau a pris le tarif qu’il redoutait, à savoir des dunks dopés à la dynamite.

In his 20th season, @KingJames sets a new career-high with his 9th 3-pointer of the night 👑 pic.twitter.com/T1mKOU5Kte — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 25, 2023

Le compteur du record all time de points descend encore un peu plus : plus que 178 unités avant que LeBron ne s’adjuge le titre suprême.La vraie question désormais ? Quand est-ce que Bronbron va aller le chercher. À ce rythme, environ six ou sept matchs suffiront, mais il faut prendre en compte ses potentielles absences qui pourraient reculer un peu l’échéance.

Les 38 ans réussissent bien à LeBron : il a claqué 40 points à quatre reprises sur les onze matchs disputé depuis qu’il a sifflé les bougies. Franchement ? Trouvez l’adjectif que vous voulez, nous on en a plus. On vous parlait plus haut de ses 40 points symboliques contre les Clippers, et bien sachez que LeBron a désormais claqué 40 pions contre les 30 franchises que comptent la NBA. “Allô, Adam Silver ? Faudrait peut-être précipiter l’extension de la ligue là”.

LEBRON RESPONDS TO PG’S TOUGH BUCKET WITH HIS 9TH THREE! He’s got 46… 10-2 Lakers run.#NBARivalsWeek on TNT pic.twitter.com/tnP10dLSxi — NBA (@NBA) January 25, 2023

Plus sérieusement, on ne peut qu’une nouvelle fois remercier les grands esprits du basket de nous offrir un LeBron James dans une telle condition physique. Tout paraît si facile à quasiment 40 ans… On aurait presque hâte d’y être (non). La suite ? C’est dès demain, face aux Spurs !

Le sentiment que quelque chose d’important se rapproche se fait de plus en plus grand. LeBron James vient à nouveau de faire un pas de géant vers le record de Kareem Abdul-Jabbar, et le rythme effréné du King ne semble pas décidé à s’arrêter.

