Jabari Smith Jr. assassine les Pelicans : game winner sur le pauvre Naji Marshall, les Lakers le remercient

Comment transformer l’une des bouses de la nuit en thriller impossible à ne pas résumer ? Semblé convenu par la situation des deux franchises, ce Rockets – Pelicans a pris une tournure qu’on ne lui annonçait pas. Game winner de Jabari Smith Jr. sur la tronche de Naji Marshall, tir importantissime pour… les Lakers.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

« Les Pels ont besoin de cette victoire. Les Rockets ont besoin de cette défaite. Tout le monde devrait trouver son compte ». Une rapide analyse de la rencontre la moins attrayante de la nuit, tirée de notre programme quotidien et publiée il y a dix heures. Comme l’impression que cette « rapide analyse » a été trop rapide. Une plume de rédacteur à la certitude qu’il ne se passerait rien et que les Pelicans s’assiéraient sur une franchise toujours partante pour se faire laver. Que nenni. Un dernier tir, une prise de responsabilités signée du first pick de la dernière draft, Jabari Smith Jr., et c’est toute la Louisiane qui se retrouve au tapis. Bien placé sous le cercle, Brandon Ingram aurait pu forcer la prolongation à 0,4 seconde du terme, mais Boban Marjanovic – entré pour gêner la remise en jeu – est parvenu à érafler le ballon. Les Pelicans se font punir d’une rencontre bien trop attentiste. À l’inverse, les Lakers et le Thunder, eux, sont récompensés d’une victoire à laquelle ils n’ont pas contribués. New Orleans a perdu une bonne occasion de garder le contact.

Le héros de la nuit ne termine « qu’à » 11 points à 5/8 au tir dont… 1/3 à 3-points. La flèche la plus importante des trois est rentrée. Voilà qui devrait lui faire beaucoup de bien au moral. Sa saison rookie a été poussive, ses hauts faits trop peu nombreux. Jabari Smith Jr. s’est quand même offert le moment que chaque joueur rêve de s’offrir dans une carrière. Les Rockets décrochent leur 18e victoire de la saison et lâchent enfin la 15e place de l’Ouest au “profit” des Spurs. S’ils n’étaient pas déjà éliminés dans la course aux Playoffs, on leur prédirait une belle remontée (non).