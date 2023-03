Plus les jours avancent, plus l’odeur de la fin de saison se rapproche. Et qui dit fin de saison, dit play-in et Playoffs. Justement, c’est le sujet de cette nuit avec un immanquable Lakers – Mavericks pour terminer cette belle soirée NBA.

# LE PROGRAMME

0h : Hornets – Sixers

0h30 : Hawks – Warriors

0h30 : Cavaliers – Wizards

1h : Bulls – Wolves

1h : Rockets – Pelicans

1h : Spurs – Grizzlies

3h : Blazers – Celtics

3h30 : Lakers – Mavericks

# À NE PAS MANQUER

Lakers – Mavericks (3h30) : dans cette conférence Ouest aussi bouchée que le périph’ parisien un samedi de départ de vacances début juillet, un match entre les Lakers (9e, bilan de 34-36) et les Mavericks (8e, bilan de 35-35) est forcément important et à ne pas manquer. Pour le moment, les deux franchises sont dans le play-in. Mais le Top 6 est tellement proche. C’était le sujet de notre apéro de la veille, mais ce L.A. – Dallas peut avoir de sérieuses conséquences au classement. En cas de victoire des Mavs, Dallas passerait sixième si en parallèle les Wolves et les Warriors s’inclinent. Et même si leurs concurrents gagnent, ils creuseraient un petit matelas entre eux et les Lakers sur qui ils auraient un tie-breaker total. En revanche, si les Lakers l’emportent à domicile, ils reviendraient à hauteur de leur adversaire du jour avec le même bilan. Mais L.A. serait toujours 9e à cause de ce fameux tie-breaker.

Concernant le match, on sait que LeBron James et Luka Doncic seront en tenue civile cette nuit. Kyrie Irving est pour le moment listé “questionnable”. Le mystère reste entier. Pour Anthony Davis, tout semble rouler. Sa mise au repos il y a deux jours contre les Rockets était sûrement en prévision de cette rencontre cruciale. En tout cas, si AD est bel et bien présent, il pourrait tout détruire vu la faiblesse du frontcourt des Texans. Un bon coup à jouer pour nos joueurs de TTFL.

# À SUIVRE ÉGALEMENT