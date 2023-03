On savait que ce moment arriverait cette saison, mais peut-être pas aussi tôt. Les Houston Rockets sont officiellement éliminés de la course à la postseason. Et – au vu du potentiel initial de ce groupe – on a bien envie de ressortir la bonne vieille expression : « On s’attendait à rien mais on est quand même déçu ».

Ça devait bien tomber à un moment. En ce début du mois de mars, les Rockets sont officiellement la première franchise sortie de la course au play-in/Playoffs. Un triste constat au regard d’un effectif jeune et ambitieux, qui aurait mérité mieux qu’une 15e place à l’Ouest par l’intermédiaire d’un basket chaotique. Enfin « mérité », ce groupe s’est un peu planté tout seul.

Les talents individuels ne manquent pourtant pas. Jalen Green, 2e choix de draft, peut aisément devenir l’un des meilleurs attaquants de la Ligue. Il a la vitesse, les qualités physiques et l’adresse pour. Idem pour Kevin Porter Jr, qui a également besoin d’un cadre pour développer une mentalité plus apte à la compétition. Alperen Sengun a laissé de bonnes sensations au poste de pivot. Comme tous les autres jeunes d’une manière ou d’une autre : Jabari Smith Jr., Tari Eason, Tyty Washington. Pas tous des joueurs au potentiel élite – Jabari Smith Jr. un peu quand même – mais il y a un truc à faire. Ne reste plus qu’à trouver LA bonne personne et LE bon staff pour faire pousser toutes ces merveilleuses graines.

JALEN GREEN POSTER 😱 Watch live on the NBA App

📺: https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/Q1fVnwmwxy — NBA (@NBA) March 8, 2023

Parce que oui, tout le monde a bien vu que Stephen Silas n’est pas l’homme de la situation. Celui qui était le bras droit de Rick Carlisle à Dallas il y a encore trois ans, n’a rien montré de concluant depuis qu’il est head coach chez les Rockets. Certes, avec les joueurs qu’on lui a donnés, il ne pouvait pas jouer le titre. Mais on demande juste un semblant de cohérence dans le jeu et de vision sur le long terme. Un peu plus de poigne. Moins de négligence.

Quand on compare ce que d’autres font ailleurs, on voit bien que Silas est largué. Willie Green a transcendé les Pelicans, Will Hardy le Jazz, ou Mark Daigneault le Thunder. Les jeunots ne sont pas inaptes au beau basket.

Les Rockets sont certains de terminer leur saison le 9 avril. Mais au moins, ils optimisent leur chance de recevoir le first pick à la loterie. First pick qui signifierait… Victor Wembanyama à H-Town dès cet été. Un nouvel espoir. Et qui sait, il y a un scénario où à la mi-octobre 2023, les Rockets débutent leur saison avec James Harden, Jalen Green, Jabari Smith Jr, Victor Wembanyama et Alperen Sengun sur le terrain, ainsi qu’un nouveau visage sur le banc. Important de toujours croire en ses rêves.