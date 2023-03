NBA – le récap du jour : James Harden, une douleur au pied gauche qui inquiète

Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Vers une fin de saison pour Bojan Bogdanovic, victime d’une liaison bilatérale au tendon d’Achille ? C’est dans les bacs et rendu plausible par la politique de tanking des Pistons (Source : The Athletic)

Victime d’une douleur au pied gauche, James Harden n’a pas joué contre Minnesota. Le meneur des Sixers attend encore une analyse plus approfondie de sa blessure. Quelle gravité ? Pour combien de temps ? (Source : The Cold Wire)

Tiens, c’était passé entre nos radars mais Klay Thompson (2147) a dépassé Paul Pierce (2143) au nombre de 3-points rentrés en carrière et s’empare de la 11e place All-Time.

À l’occasion de la journée internationale des femmes, ESPN déploie ce soir une équipe exclusivement composée de femmes pour la couverture télé du match Mavericks – Pelicans (Source : ESPN)

