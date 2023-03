Alors que ce soir à 21h, les yeux seront tournés vers Munich et l’Allianz Arena. Puis cette nuit, les plus courageux iront du côté du TD Garden pour mater le choc Celtics – Blazers. Jayson Tatum revient après son petit match off il y a deux jours. Son duel à distance contre Damian Lillard devrait être sympa à regarder.

# LE PROGRAMME

1h : Wizards – Hawks

1h30 : Celtics – Blazers

1h30 : Heat – Cavaliers

1h40 : Mavericks – Pelicans

3h : Nuggets – Bulls

3h : Suns – Thunder

4h : Clippers – Raptors

# À NE PAS MANQUER

Celtics – Blazers (1h30) : dans une soirée sans affiche évidente, la confrontation entre les Celtics et les Blazers parait la plus spectaculaire. La raison ? Deux franchises players qui se retrouvent au TD Garden. Après avoir eu sa soirée de repos contre Cleveland, Jayson Tatum revient au boulot en espérant répondre à un Damian Lillard chaud patate. Le duel à distance entre les deux s’annonce particulièrement palpitant. Dans ce sprint final de la régulière, les deux équipes ont besoin de cette win, mais pas pour les mêmes raisons.

Les Celtics doivent reprendre confiance après trois défaites de suite. Le tout en surveillant leurs arrières avec les Sixers qui arrivent à toute vitesse. Puis en gardant du coin de l’œil le haut de tableau pour rattraper les Bucks et reprendre leur trône. Portland, eux, se battent toujours pour le play-in. Comme les Pelicans et le Thunder, ils affichent un bilan de 31-34. En cas de victoire et de défaite de leurs concurrents directs, ils rejoindraient les Lakers dans le play-in. Un des premiers matchs de la soirée à ne pas manquer..

# À SUIVRE ÉGALEMENT