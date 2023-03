Kevin Durant et les Suns pour l’instant, ça clique. Mais le nouveau joueur de Phoenix n’a toujours pas foulé les pieds de sa nouvelle maison dans l’Arizona au Footprint Center. Ce soir à l’occasion du match contre le Thunder, KD fait ses débuts à domicile. Pour le concerné, la hype est au maximum.

Depuis que Kevin Durant s’est remis de sa blessure et joue avec les Suns, tout va pour le mieux. Trois victoires en trois matchs, à l’extérieur où KD a vite montré qui était le patron sur le terrain. On pense évidemment à ce shoot dans les toutes dernières secondes contre Dallas entre autres. Mais pour le moment, l’ailier fort n’a pas connu l’ambiance du Footprint Center en faisant partie de la Suns Nation. Ce sera le cas cette nuit contre OKC. Match prévu à 3h pour ceux qui restent éveillés et qui veulent sentir toute l’émulation autour de M’sieur Kevin Durant.

“Je suis heureux d’avoir pu faire quelques matchs à l’extérieur pour me familiariser avec le jeu car je sais qu’il y aura beaucoup de bruit à l’intérieur. Je sais qu’ils sont impatients de nous voir sur le terrain.” – Kevin Durant

Kevin Durant a vite repris son rythme de croisière sur le terrain. Il nous avait quitté avec une ligne de stats et des pourcentages de zinzin avec les Nets. Nouvelle équipe et aucun problème pour KD le caméléon qui s’adapte partout très vite. Sur ces trois rencontres avec Phoenix, on observe ainsi 26.7 points à 69% au tir et 53% de loin, 7.3 rebonds, 3.6 passes et 1.3 contres, avec le supplément clutch. Le starting pack KD, plutôt pratique pour une franchise qui vise le sommet de la ligue.

Mais sans vouloir faire peur aux fans des Suns, KD et les débuts à domicile… c’est pas trop ça. Maintenant qu’il a porté le maillot de plusieurs franchises, on peut commencer à juger ses performances dans ce type de situation… De ses jeunes années à Seattle puis l’année suivante au Thunder, deux défaites. Lorsqu’il part former la superteam parmi les superteams à Golden State, même scénario défaite, la plus lourde de toutes (29 points). Heureusement, ses débuts au Barclays Center après un an d’arrêt ont été de meilleure facture avec une victoire contre des Warriors en reconstruction. Cette nuit le match contre le Thunder en back-to-back sans Shai devrait bien se passer, sur le papier tout du moins. Les Suns sont favoris, mais qui sait ? Un coup de chaud de Josh Giddey et tout peut être chamboulé.

Source : ESPN