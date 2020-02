Preview Lakers – Pelicans : de la hype et des freaks, Marvel tient le casting de son prochain film

Duel de beaux bébés au Staples Center à l’occasion de Lakers – Pelicans. Zion Williamson contre LeBron James. Deux monstres physiques s’affrontent, on a l’impression d’être dans un Marvel mais ça se passera à Los Angeles cette nuit.

Hier soir, les larmes coulaient au Staples Center lors de l’hommage à Kobe Bryant et à sa fille Gigi. On se remet à peine du discours de Vanessa que le basket reprend déjà ses droits à Los Angeles. Réception des Pelicans dans la Cité des Anges, l’occasion de voir l’une des équipes chaude à l’Ouest contre les premiers de la Conférence. Mais aussi, l’occasion de voir LeBron James face à Zion Williamson. On préfère prévenir, ce match est rempli de hype. Deux des joueurs les plus attendus avant d’arriver en NBA, des freaks qui ne viennent pas de notre planète. En plus, on ne peut pas dire que le rookie de Louisiane déçoive depuis son arrivé en NBA. L’ancien joueur de Duke enchaîne les excellentes performances et son équipe remonte peu à peu au classement. Pour l’instant en 12 matchs, celui qui est aussi large que haut tourne à 22,8 points, 7,2 rebonds et 2,3 passes de moyenne. C’est très sérieux. Mais son équipe tourne aussi ? Et bien oui. Huit victoires sur les onze derniers matchs et un classement qui continue à remonter. Les Pelicans sont dixièmes pour le moment mais ils ont plus que jamais l’œil sur la huitième place qualificative en Playoffs. Ce n’est pas le match le plus compliqué de la saison mais ils ont été taper les Warriors au dernier match. 28 points de Thanos et un 23-15 savoureux pour Jrue, le chef de colo. D’autant plus que les Grizzlies sont sur une mauvaise série et viennent de repasser dans le négatif et à trois matchs des Pelicans. L’objectif est donc de continuer sur cette lancée pour les Pelicans et de profiter de la mauvaise passe de l’équipe de Memphis et de l’absence de Damian Lillard pour passer devant les Blazers. C’est clairement possible et on dirait même probable tant les oiseaux au long bec sont in the zone en ce moment. Les Pelicans veulent faire l’exploit pour montrer qu’ils sont déjà très sérieux en année 1 du nouveau projet.

En face, attention parce que ce sont les Lakers. 43 victoires et 12 défaites pour les Angelinos qui restent sur cinq victoires de suite. La dernière en date face aux Celtics en prime time pour nous Européens ce dimanche. 32-13 pour AD, 29-8-9 pour le King. C’est suffisant pour passer au-dessus des Celtics dans un money-time très savoureux. Alors, on attend tous le duel avec BronBron mais il ne faut pas non plus oublier que Anthony Davis recroisera son ancienne franchise. On connait un peu le bonhomme et on il pourrait bien salir ce match avec des lignes de stats dont il a le secret. Deux matchs se sont déjà joués entre les deux équipes et AD avait posé 41 et 46 points, tranquille. C’est le passé des Pelicans contre son futur. L’ancien numéro 1 de Draft qui a participé aux réussites de la Nouvelle-Orléans ces dernières années contre son futur. D’abord le futur qui est venu dans son trade, notamment Ingram devenu All-Star. Mais aussi Josh Hart, Lonzo Ball et un camion de picks de Draft. Puis, le futur par l’extraterrestre Zion. On attend donc les retours de ces joueurs, le match de Tonio, le duel de l’espace entre les deux super freaks de la Ligue. De sacrées confrontations. En plus il y a une bonne nouvelle. Les deux équipes se jouent à Los Angeles cette nuit et se retrouveront dimanche à la Nouvelle-Orléans. Double ration pour tout le monde.

Premier match de Zion face à LeBron. Deux anomalies de la nature face-à-face, on se demande si on est prêt à voir ça. Ce match s’annonce violent de chaque côté et la hype est partout. On attend aussi avec impatience Anthony Davis qui va voler la vedette aux deux autres protagonistes parce qu’il est fâché contre son ancienne franchise.