Preview de la soirée NBA : sept matchs avec le meilleur comme le pire, belle soirée pour tâter du cuir

Cette nuit de NBA va nous laisser du choix dans les matchs à regarder, pas moins de 14 équipes vont se retrouver. Du serré, du moins serré, du haut de classement comme de l’équipe qui partira en vacances à la mi-avril quand les copains continueront de jouer. Gros programme, de quoi bien s’amuser.

On démarre la nuit tranquillement à 1h avec un petit Pacers – Hornets. Indiana connaît un nouveau coup dur avec la blessure de Jeremy Lamb, de quoi compliquer une saison qui part un peu en vrille en ce moment. Mais de là à galérer contre les Hornets ? Peut-être pas quand même. Il y a du talent chez les jeunes d’en face, certes, mais c’est encore un peu trop frais. Pour Indiana, c’est un match qui devrait être facile à chercher, encore une chance pour Victor Oladipo de chauffer, à condition qu’il joue bien évidemment, lui qui est incertain à cause de bobos au niveau du dos.

Une demi-heure plus tard, à 1h30, l’affiche de la soirée avec les Raptors qui accueillent les Bucks. Les seconds contre les premiers de l’Est, la rencontre aurait presque des allures de Finales de Conférence Est. Peu après avoir validé son ticket pour les Playoffs dans un temps record, le FC Giannis s’est fait peur hier contre cette grande équipe des Wizards. Le back-to-back ne va pas aider, mais les Bucks pourraient chercher à se venger après l’élimination de la saison dernière en Playoffs. Les Dinos, menés par Kyle Lowry et Pascal Siakam, cartonnent depuis plus d’un mois. De quoi envisager une confrontation au sommet entre la meilleure équipe de toute la Ligue et le tenant du titre.

Comment ça, comparé au précédent, ce duel Bulls – Thunder à 2h fait moins rêver ? Bon d’accord c’est un peu moins clinquant, mais attention à ne pas sous-estimer le show offert par l’équipe du Point God. Chris Paul est le joueur le plus clutch de la Ligue et justifierait presque son contrat à mille chiffres, et Shai Gilgeous-Alexander est un délice à voir jouer. Résultat, ça va très probablement jouer les Playoffs dans deux mois. Ça c’était pour le Thunder, par contre côté Bulls à part Zach LaVine, c’est vrai que c’est un peu claqué. Mais bon, une équipe sur deux, c’est toujours mieux qu’aucune sur le parquet.

On reste dans la même idée un peu plus tard dans la soirée avec un duel peut-être encore moins équilibré, 3h, Nuggets – Pistons. Ah, il reste des gars à Detroit ? Non parce qu’avec un Andre Drummond tradé, un Blake Griffin blessé, un Reggie Jackson et un Markieff Morris libérés via buyout, y’a encore de quoi jouer ? Le nouveau maigre Nikola Jokic et son pote Jamal Murray vont pouvoir s’éclater encore plus que d’habitude, et on voit mal les Boutons-poussoirs créer la surprise avec l’équipe D. À quoi bon après tout ? On a un pick de draft à aller chercher pardi. On n’est pas sur le match le plus serré de la nuit, vous l’aurez compris.

Vous avez survécu au coup de balai, vous êtes récompensés : 4h, Lakers – Pelicans et Blazers – Celtics. Et ça sentirait presque la preview d’une série de Playoffs à Los Angeles. Les Pels veulent décrocher un ticket pour la post-season, c’est le moment de montrer qu’ils le méritent face au monstre de l’Ouest. LeBron contre Zion, AD contre… bon, individuellement, on n’a pas vraiment de quoi rivaliser avec le grand monosourcil à New Orleans. Mais les petiots savent jouer et sont plein de talent. Aux côtés du phénoménal rookie nommé Williamson, Brandon Ingram, Lonzo Ball et Jrue Holiday régalent et pourraient tenter de créer la surprise contre une équipe en quasi-sécurité tout en haut du classement. Et une opposition entre le King et le gros Prince de NOLA, niveau tomar, ça a quand même du potentiel. Portland reçoit ensuite Boston, pas le mieux quand chaque victoire compte pour la huitième place. Tant qu’à faire, l’homme qui a réinventé le feu, Damian Lillard, est toujours blessé, double peine pour les Blazers qui vont devoir compter sur CJ McCollum et Hassan Whiteside pour compenser. En face, Jayson Tatum enchaîne les cartons en même temps que son équipe enchaîne les victoires, les Celtes se sont seulement inclinés contre les Lakers dernièrement, chose qui arrive à des gens très honnêtes. Les Verts ne sont pas du genre à perdre gratuitement, les Blazers devront assurer pour espérer voir leur saison se poursuivre un peu plus longtemps en fin de régulière.

Enfin, à 4h30, les Warriors accueillent les Kings. À San Francisco, on joue les tréfonds du classement, tandis que Sactown tourne bien mieux aujourd’hui, même si le bilan global de la saison reste décevant. Six victoires lors des dix derniers matchs, dont deux succès consécutifs, dis donc ça rigole plus dans la capitale californienne. On peut donc s’attendre à une victoire contre Golden State, même si ça serait tellement Kings de perdre cette nuit.

Rendez-vous dès 1h pour sept matchs bien différents donc, pour une nuit bien éclectique entre équipes au sommet ou dans un sacré bourbier. Rencontres à suspense ou blowouts, quoi que vous aimiez, pas de raison de ne pas regarder.