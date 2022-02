Preview Clippers – Lakers : un match complètement hype il y a un an, un match complètement aïe aujourd’hui

Énorme affiche à 4h cette nuit ! Les deux premiers de l’Ouest se rencontrent, avec du Kawhi, du Paul George, du LeBron et du AD, ça va être la folie… Ah ! On nous dit dans l’oreillette qu’au vu des formes actuelles et des forces en présence, c’est un match tout à fait lambda.

Que ça paraît loin l’époque où l’on rêvait tous d’un Clippers – Lakers en Playoffs, ou même d’un simple match de saison régulière. Lors de la bulle notamment, tout le monde attendait que les Clippers torchent les Nuggets pour enfin avoir cette fabuleuse bataille de Los Angeles en Finale de Conférence Ouest. La suite on la connaît, énorme choke des Clipps… blablabla. On attendait donc qu’ils remettent le couvert lors des derniers Playoffs, malheureusement cette fois-ci, ce sont les Lakers qui n’ont pas été à la hauteur en s’inclinant dès le premier tour. Ces Playoffs 2021 ont été fabuleux côté Clippers puisque pour la première fois, ils ont atteint les Finales de conf’. Malheureusement, Kawhi Leonard s’est fait les croisés… On savait donc à l’entame de cette nouvelle saison que le derby de Los Angeles opposerait principalement Russell Westbrook/LeBron James/Anthony Davis à Paul George et ses soldats, dans une bataille féroce en vue des Playoffs. Oui mais pas vraiment en fait.

Côté Clippers d’abord, la saison avait plutôt bien démarré. Certes pas de Kawhi mais pas de soucis pour autant, PG a pris les choses en main avec un 25/7/6 pour permettre à L.A. de gagner 17 de ses 32 premiers matchs et flirter avec le Top 6. Depuis, Playoff P n’a plus remis un pied sur le parquet, à cause d’une épaule blessée. Cependant, pour l’instant, la bande à… Reggie Jackson résiste plutôt bien. On sait qu’avec un effectif limité comme celui des Clippers, c’est difficile d’aller chercher le haut de l’Ouest, mais ils se donnent corps et âme sur le terrain pour garder un bilan presque à l’équilibre (26-27). On ne peut pas vraiment dire la même chose de leurs voisins les Lakers. Attendus en haut, ils sont actuellement dans le ventre mou, coincés entre les places 7 et 10. Des blessures à gogo, un coach perdu, une défense moyenne, une attaque dégeu… Bref, c’est le bordel, à l’image d’un Russell Westbrook en galère depuis qu’il porte le maillot purple and gold. AD a lui passé un long mois hors des parquets et même s’il est bien en jambes, il ne pourra pas compter sur son pote LeBron blessé. Dommage pour ces Lakers qui – en dents de scie cette saison – ne peuvent actuellement plus compter sur le seul gars qui fait preuve d’une régularité exemplaire, qui plus est à un niveau stratosphérique. Heureusement que Malik Monk est là pour relever le niveau, et le pire c’est qu’il n’y a pas un gramme d’ironie là-dedans. Vous l’aurez compris, l’affiche de ce soir n’est pas franchement la plus excitante entre deux équipes gênées par les blessures, mais surtout une où c’est le cirque complet. Indice : ce sont les Lakers.

Affiche pas dingue à 4h cette nuit ! Les deux premiers de l’Ouest en partant de la huitième place se rencontrent, sans Kawhi, sans Paul George, sans LeBron. On nous confirme dans l’oreillette qu’au vu des formes actuelles et des forces en présence, ce match aurait été mieux il y a 12 mois.