Avec la défaite de la nuit passée face aux Clippers (133 à 115), c’est la 10e fois consécutive que les Lakers perdent le derby de Los Angeles. Une série à sens unique ininterrompue depuis… plus de deux ans.

Los Angeles n’est plus Purple and Gold, du moins pour l’instant. En s’inclinant hier soir face aux Clippers, la bande de LeBron reste désormais sur dix défaites consécutives contre leurs colocataires du Staples Center. La dernière victoire des Lakers remonte au 31 juillet 2020, dans la bulle d’Orlando, quand les équipes venaient de reprendre la compétition. À ce moment, les Lakers avaient dans leur effectif Kyle Kuzma, Alex Caruso et surtout… J.R. Smith. On rigole mais l’effectif tournait bien mieux qu’aujourd’hui, la campagne 2019-20 s’était ponctuée par un titre de champion en détente. Donc côté Clippers, Kawhi Leonard et Paul George ne représentaient rien d’insurmontable, tout comme Patrick Beverley qui roulait pour le camp d’en-face et un certain… Joakim Noah. Ralala les souvenirs !

Victoire 103 à 101 du côté le plus populaire d’Hollywood Boulevard, 34 points d’Anthony Davis et un duo Kawhi – Paulo correctement limité (cumul de 58 points). C’est la dernière fois que l’on a vu les Lakers battre les Clippers.

En 234 matchs, les Lakers se sont imposés 150 fois, contre 84 pour la franchise de Steve Ballmer. Si à l’époque la rivalité n’existait pas forcément, elle a été nourrie dès 2011 et l’arrivée de Chris Paul chez les Clips. Autour d’un groupe formé de CP3, mais aussi de Blake Griffin et DeAndre Jordan, les Clippers coachés par Doc Rivers commencent à prendre le dessus dans la Cité des Anges, face à des Lakers en pleine transition. Entre 2012 et 2016, ils vont même remporter quatorze des quinze derbys disputés et ainsi alimenter une rivalité qui ne cessera de grandir au fil des années. Le départ à la retraite de Kobe Bryant puis la période de reconstruction chez les Lakers, pendant qu’émergeait Lob City chez les Clippers, ont notamment aidé à inverser la tendance.

Depuis 2019, avec les arrivées respectives de LeBron James et Anthony Davis aux Lakers, et Kawhi Leonard et Paul George aux Clippers, on emploie même le terme de « Battle of LA ». Et oui, deux superteams dans la même ville, dans la même salle, difficile de ne pas en récolter quelques étincelles. Vrai storytelling de frères ennemis.

Alors comment peut-on expliquer une telle domination des Clippers dans les derbys ces derniers temps ? Peut-être quand on regarde les différents effectifs. On le sait, les Purple and Gold disposent d’un roster déséquilibré qui n’a pas vraiment progressé (et qui a probablement régressé) depuis le titre de 2020. Chez les Clippers, même si l’irrégularité et la santé des cadors plantent souvent la dynamique sportive, l’effectif est plus… cohérent. Mais ce n’est pas non plus l’équipe intouchable. Il est étonnant que les Lakers galèrent autant à en prendre un.

Quoi qu’il en soit, les faits sont là : les Lakers ont perdu dix matchs consécutifs contre les Clippers. Vous savez ce qu’on dit, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne, et peut-être que les Clippers le prennent plus à la lettre que leurs homologues.

